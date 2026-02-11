Tháng đầu năm 2026 Hyundai bán gần 5.900 xe tại Việt Nam, Creta hút khách nhất

Sau bước sụt giảm doanh số trong năm 2025, Hyundai đang khởi đầu năm 2026 với tín hiệu khá lạc quan. Lượng ô tô thương hiệu xe Hàn Quốc bán ra trong tháng 1.2026 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, theo báo cáo bán hàng vừa được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) công bố, trong tháng 1.2026, đơn vị này đã bán ra thị trường 5.872 xe ô tô Hyundai các loại, giảm hơn 830 xe so với tháng liền trước đó nhưng lại tăng gần 2.800 xe so với tháng 1.2025. Trong đó, ô tô du lịch vẫn chiếm đa số với 4.865 xe, số còn lại (hơn 1.000 xe) là ô tô thương mại.

Ảnh: B.H

Theo lý giải của Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), tháng 1.2026 là thời điểm trước thềm Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng có xu hướng gia tăng, đặc biệt đối với các sản phẩm phục vụ nhu cầu đi lại, di chuyển và sử dụng trong dịp lễ, Tết. Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh tháng 1 phản ánh sự nỗ lực của TC Group, Hyundai Thành Công Việt Nam cùng toàn thể hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc trong việc kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh trong các tháng tiếp theo của năm 2026.

Trong số các mẫu ô tô Hyundai đang phân phối tại Việt Nam, Hyundai Creta là mẫu ô tô hút khách nhất với doanh số bán đạt 1.222 xe, tăng gần 800 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Kiểu dáng bắt mắt, nhiều trang bị tính năng kết hợp giá bán hấp dẫn lại được nhà sản xuất, đại lý phân phối ưu đãi, giảm giá hàng chục triệu đồng giúp Creta được người Việt ưa chuộng.

Hyundai Tucson xếp thứ hai với 1.161 xe bán ra, chỉ ít hơn Creta khoảng 60 xe. Năm ngoái, Tucson là mẫu ô tô Hyundai bán chạy nhất Việt Nam. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe cùng Palisade được ưu đãi, giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng doanh số chỉ đạt 381 xe và 149 xe.

Ảnh: B.H

Các dòng sedan như Hyundai Accent đạt 669 xe bán ra, Hyundai Elantra chỉ bán được 57 xe, mức thấp nhất trong số các dòng ô tô Hyundai đang phân phối tại Việt Nam. Như vậy có thể thấy, cơ cấu doanh số các mẫu ô tô Hyundai tại Việt Nam đang có sự thay đổi khi người Việt ngày càng ưa chuộng các dòng ô tô gầm cao thay vì xe sedan truyền thống.

Bước sang năm 2026, Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như chính sách bảo hành mở rộng lên tới 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), ưu đãi giá bán lên đến 220 triệu đồng cùng hỗ trợ lãi suất từ 0%.