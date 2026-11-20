Gửi danh sách xét thăng hạng giáo viên về Sở GD-ĐT trước ngày 23.11

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND xã, phường, đặc khu, các trường cao đẳng, trung cấp công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở khẩn trương rà soát, lập danh sách nhà giáo đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Đợt rà soát áp dụng với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX và trường trung cấp công lập cùng giảng viên các trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND TP.HCM. Với các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc địa phương quản lý, UBND xã, phường, đặc khu trực tiếp tổng hợp, nhập số liệu và gửi danh sách về sở.

Sở GD-ĐT lưu ý, sau khi nhập số lượng và danh sách theo mẫu, các đơn vị ký, đóng dấu và gửi kèm văn bản đề nghị qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành trước ngày 23.11.2026. Nếu quá thời hạn mà đơn vị chưa nhập mẫu và sở chưa nhận được văn bản đề nghị, sở sẽ xem như đơn vị không có nhu cầu đăng ký dự xét thăng hạng. Hồ sơ cá nhân sẽ nộp sau khi sở có thông báo.

UBND xã, phường, đặc khu trực tiếp tổng hợp, nhập số liệu và gửi danh sách xét giáo viên thăng hạng về Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: BÍCH THANH

Tiêu chí ưu tiên khi vượt chỉ tiêu phê duyệt thăng hạng giáo viên

Với giáo viên mầm non và phổ thông công lập, Sở GD-ĐT cũng nêu các mốc thời gian giữ chức danh hiện tại hoặc tương đương như sau:

Cấp học Từ hạng III lên hạng II Từ hạng II lên hạng I Mầm non Đủ 3 năm Đủ 9 năm Tiểu học, THCS, THPT Đủ 9 năm Đủ 6 năm

Các mốc trên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự xét. Khi xét từ hạng III lên hạng II, thời gian giữ hạng không tính thời gian tập sự. Nếu sử dụng thời gian công tác tương đương, viên chức phải có ít nhất 12 tháng giữ chức danh hạng dưới liền kề với hạng dự xét, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Kết quả xếp loại cũng khác nhau theo hạng dự xét. Để dự xét lên hạng II, giáo viên mầm non phải có 2 năm công tác liền kề trước năm dự xét đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với giáo viên tiểu học, THCS và THPT, yêu cầu là 3 năm.

Khi dự xét lên hạng I, giáo viên mầm non và phổ thông phải có 5 năm công tác liền kề đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giáo viên còn phải đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, năng lực chuyên môn và các điều kiện của hạng đăng ký.

Sở GD-ĐT hướng dẫn các tiêu chí ưu tiên khi trường học có số đăng ký vượt chỉ tiêu phê duyệt thăng hạng giáo viên ẢNH: BÍCH THANH

Hồ sơ gồm sơ yếu lý lịch có xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục, bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý, bản sao văn bằng, chứng chỉ và các minh chứng theo yêu cầu của hạng dự xét. Với tiêu chuẩn thiếu minh chứng bằng giấy tờ hoặc sản phẩm chuyên môn, công văn hướng dẫn dùng biên bản đánh giá của tổ chuyên môn, tổ bộ môn hoặc bộ phận tương đương, có xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục trực tiếp quản lý giáo viên.

Theo Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập của Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành ngày 13.11 mà Thanh Niên đã đưa tin, kỳ xét thực hiện bằng thẩm định hồ sơ. Nếu số người dự xét tại cơ quan, đơn vị vượt chỉ tiêu đã phê duyệt, thứ tự ưu tiên lần lượt là nhà giáo có thành tích nghề nghiệp cao hơn đã được cấp có thẩm quyền công nhận, nhà giáo nữ, nhà giáo là người dân tộc thiểu số, người nhiều tuổi hơn và người có thời gian công tác dài hơn.