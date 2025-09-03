Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thành công của Việt Nam là bài học để Lào phấn đấu xây dựng đất nước

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
03/09/2025 07:07 GMT+7

Sáng 2.9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang VN dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt sự nghiệp cách mạng, mỗi thắng lợi của nhân dân VN đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thành công của Việt Nam là bài học để Lào phấn đấu xây dựng đất nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cho biết, hòa chung không khí phấn khởi của nhân dân VN, Lào đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh VN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản VN, VN đã đạt nhiều thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện. Vai trò và vị thế quốc tế của VN không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới và đây là bài học quý báu để Lào nỗ lực phấn đấu, phát triển và xây dựng đất nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp lập trường, mở rộng hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh, phục vụ phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước. Trên nền tảng truyền thống quý báu, hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong tiến trình hội nhập quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội VN sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp và ủng hộ Lào tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn trong các lĩnh vực có thế mạnh như xây dựng khung pháp lý, giám sát ngân sách...

Tin liên quan

Lãnh đạo các nước chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào

Nâng cao tầm mức quan hệ Việt - Lào

Khám phá thêm chủ đề

Lào xây dựng đất nước Tổng Bí thư Tô Lâm 80 năm Quốc khánh Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận