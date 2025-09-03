Thành công của Việt Nam là bài học để Lào phấn đấu xây dựng đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt sự nghiệp cách mạng, mỗi thắng lợi của nhân dân VN đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cho biết, hòa chung không khí phấn khởi của nhân dân VN, Lào đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh VN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản VN, VN đã đạt nhiều thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện. Vai trò và vị thế quốc tế của VN không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới và đây là bài học quý báu để Lào nỗ lực phấn đấu, phát triển và xây dựng đất nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp lập trường, mở rộng hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh, phục vụ phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước. Trên nền tảng truyền thống quý báu, hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong tiến trình hội nhập quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội VN sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp và ủng hộ Lào tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn trong các lĩnh vực có thế mạnh như xây dựng khung pháp lý, giám sát ngân sách...