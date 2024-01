Thanh Hóa: Khởi tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt 3,3 tỉ đồng của người thân

Ngày 4.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Tuấn Anh (48 tuổi, ngụ P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; quê tại xã Minh Khôi, H.Nông Cống, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Tuấn Anh CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố giác tội phạm của ông N.V.H (60 tuổi, ngụ xã Minh Khôi, H.Nông Cống, Thanh Hóa) về việc bị Nguyễn Tuấn Anh lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỉ đồng.

Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh vào TP.HCM và thành lập Công ty CP thương mại dịch vụ tiếp vận Noco Logistics, và làm Chủ tịch HĐQT của công ty này.

Sau khi thành lập công ty, Nguyễn Tuấn Anh đã huy động nguồn vốn hàng chục tỉ đồng, nói là để đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, nhưng thực tế là đầu tư chứng khoán và bị thua lỗ, không còn khả năng thanh toán, khiến công ty phải giải thể.

Đầu năm 2020, Nguyễn Tuấn Anh về quê ở xã Minh Khôi (H.Nông Cống), nói dối người thân, bạn bè là công ty của Tuấn Anh vẫn hoạt động bình thường, sản xuất, kinh doanh tốt.

Để đánh bóng tên tuổi, Nguyễn Tuấn Anh còn thông qua chính quyền địa phương hỗ trợ điều hòa, khẩu trang cho người dân xã Minh Khôi trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.

Cũng trong thời gian ở quê, Nguyễn Tuấn Anh đã nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc và nói với ông N.V.H (là anh em họ hàng với Tuấn Anh) về tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty ngày càng phát đạt.

Từ tháng 7.2020 đến cuối năm 2023, Nguyễn Tuấn Anh đã nhờ ông H. kêu gọi vốn, với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền của ông H., Tuấn Anh không đầu tư sản xuất kinh doanh, mà sử dụng toàn bộ số tiền cho việc tiêu xài cá nhân.

Sau nhiều lần đòi lại tiền không được, ông H. đã làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Tuấn Anh.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, không chỉ ông N.V.H bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà Nguyễn Tuấn Anh cũng đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn TP.HCM với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra, làm rõ.