Thành lập trường ĐH theo quy định mới cần vốn đầu tư bao nhiêu?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 361/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ĐH và kiểm định chất lượng giáo dục với những điểm mới về điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục ĐH.

Cụ thể, điều kiện để thành lập trường ĐH là phải có ít nhất một địa điểm làm trụ sở chính được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật với diện tích tối thiểu là 5 ha.

Quy định mới yêu cầu trường ĐH muốn thành lập phải có tối thiểu 5 ha đất được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc xác nhận quyền sử dụng đất, và nếu trường ĐH tư thục phải có vốn đầu tư tối thiểu 300 tỉ đồng tại thời điểm thẩm định cho phép thành lập. Ảnh: Phối cảnh Trường ĐH Tâm Anh, một trường ĐH tư thục có quyết định thành lập tháng 12.2025, theo quy định cũ tại Nghị định 125 ẢNH:NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phù hợp quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; bảo đảm môi trường giáo dục; an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng, an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường, đất đai.

Về năng lực tài chính trực tiếp phục vụ hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH, đối với cơ sở giáo dục ĐH công lập, phải có dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm đề nghị thành lập, trong đó xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch hoặc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết toán hoàn thành.

Đối với cơ sở giáo dục ĐH tư thục, vốn đầu tư phải là vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, bảo đảm duy trì hoạt động đào tạo và vận hành tương ứng với quy mô đào tạo dự kiến và chiến lược, kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục ĐH trong giai đoạn ít nhất 5 năm sau khi thành lập.

Tại thời điểm thẩm định cho phép thành lập, nhà đầu tư phải hoàn thành và nghiệm thu cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, tài sản hữu hình khác cho cơ sở giáo dục ĐH tại địa điểm đặt trụ sở chính với tổng giá trị đầu tư thực tế được kiểm toán hoặc định giá đạt tối thiểu 300 tỉ đồng.

So với quy định cũ tại Nghị định 125/2024/NĐ-CP, quy định mới đã tháo gỡ nút thắt chi phí và thực tế hóa điều kiện đầu tư. Mức vốn đầu tư tối thiểu 1.000 tỉ đồng và đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập phải thực hiện được trên 500 tỉ đồng ở Nghị định 125 từng là rào cản lớn, vượt xa năng lực huy động vốn ban đầu của đa số nhà đầu tư, đã được điều chỉnh mức vốn đầu tư thực tế tối thiểu xuống 300 tỉ đồng

Bên cạnh đó, thủ tục thành lập trường ĐH ở nghị định mới cũng được số hóa, có thể nộp hồ sơ tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua VnelD, không yêu cầu nộp bản sao thành phần hồ sơ mà cơ quan có thể tự khai thác được, giảm số lượng hồ sơ giấy và giảm thời gian thẩm định thực tế.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là cơ chế hậu kiểm chặt chẽ. Theo đó, trong 4 năm nếu trường ĐH không đủ điều kiện đưa vào hoạt động sẽ bị thu hồi quyết định thành lập, tránh tình trạng dự án "treo".