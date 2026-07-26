Thanh niên tiếp nối tri ân người có công

Lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn"

Đoàn công tác đã đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh, bệnh binh Nghệ An để thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công, cán bộ hưu trí mất sức đang được chăm sóc, điều dưỡng tại đây, trao tặng các phần quà và tiền mặt, trị giá 111 triệu đồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Nguyễn Thiếu Lâm, Giám đốc trung tâm, cho biết trung tâm này thành lập từ năm 1974 để điều trị, chăm sóc các thương binh, bệnh binh bị thương ở các chiến trường. Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 106 thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, con người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, cán bộ hưu trí mất sức ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

"Từ nhiều năm qua, đây là ngôi nhà thứ 2 của các thương binh, bệnh binh. Chiến tranh đã đi qua hơn 50 năm, nhưng vết thương của chiến tranh vẫn còn trên thân thể của các bác thương binh, bệnh binh. Sự mất mát này không thể bù đắp. Sinh hoạt, đi lại trên chiếc xe lăn với những vết thương đau nhói, nhiều người không còn thấy mặt trời, nhiều người không thể làm cha, làm mẹ. Nhiều người vết thương tái phát và không thể phục hồi, đã nằm lại ở ngôi nhà này", ông Lâm xúc động nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An ẢNH: PHẠM ĐỨC

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, cơ sở vật chất của trung tâm đã được cải thiện. "Chúng tôi rất xúc động khi được đón tiếp T.Ư Đoàn, Bộ Nội Vụ, Hội Hữu nghị Việt - Lào đã đến thăm tặng quà các bác, các chú thương binh, bệnh binh. Đây như liều thuốc tinh thần giúp các bác, các chú phấn chấn hơn, vui tươi hơn", ông Lâm nói.

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, tặng quà, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xúc động khi đến thăm các thương binh, liệt sĩ, người có công đang điều trị, chăm sóc ở đây. "Các bác đã hy sinh xương máu để bảo vệ đất nước. Nhờ sự hy sinh đó, chúng cháu mới có ngày hôm nay. Nhìn các bác, các chú mang trên mình vết thương, nhưng tinh thần vẫn rất lạc quan, chúng cháu rất xúc động. Tinh thần, ý chí đó là bài học quý cho tuổi trẻ trong học tập, lao động", anh Lâm chia sẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An ẢNH: PHẠM ĐỨC

Báo cáo với các bác thương binh, bệnh binh và những người có công đang được điều trị, chăm sóc tại đây, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm của thế hệ trẻ. 2 tuần qua, các bạn thanh niên tình nguyện hè đã đến trung tâm để hỗ trợ chăm sóc, vui chơi cùng các bác, các chú đang điều trị, an dưỡng tại đây. Đây không chỉ là hoạt động thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ, mà còn là dịp để các bác, các chú khơi dậy và truyền tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi hoạt động tri ân không chỉ là sự sẻ chia với người có công mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" trong các thế hệ thanh niên VN.

Anh Lâm cũng cho biết ngày 26.7, T.Ư Đoàn sẽ sơ kết đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử" chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa". Đề án đã thu hút hàng trăm bài viết tái hiện ký ức chiến tranh khốc liệt cùng những câu chuyện cảm động về tình đồng chí, tình yêu trong lửa đạn. Những câu chuyện sinh động này có ý nghĩa rất lớn để giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác thăm, tặng quà cụ Lê Văn Uyên, P.Vinh Phú ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bác Trần Đăng Hồng (71 tuổi, quê Hà Tĩnh) tham gia chiến trường và bị thương nặng ở chiến trường Tây Nam, được chuyển về điều trị, chăm sóc tại trung tâm từ năm 1982. Vết thương quá nặng với tỷ lệ thương tật 98%, bác Hồng phải đi lại bằng xe lăn. "Tôi không lập gia đình vì bị thương quá nặng. Đây là ngôi nhà tôi đã gắn bó hơn 40 năm qua. Hôm nay, tôi rất cảm động khi các anh chị T.Ư Đoàn, Bộ Nội vụ đến thăm, tặng quà. Ở đây, ai cũng mang vết thương nặng nhưng chúng tôi luôn sống với tinh thần lạc quan, yêu đời", bác Hồng cười.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm cụ Lê Văn Uyên (94 tuổi, ở P.Vinh Phú, Nghệ An). Cụ Uyên đăng ký tham gia thanh niên xung phong từ năm 18 tuổi tại mặt trận Điện Biên Phủ, tham gia đào khoét hầm. Cụ Uyên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Cụ Uyên hiện sinh sống với vợ là bà Nguyễn Thị Hường. Thay mặt cụ Uyên, bà Hường xúc động cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà động viên cụ và gia đình.

Trao tặng nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kim Liên ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đoàn công tác đã đến trao tặng và khởi công xây dựng nhà cho ông Biện Văn Út (79 tuổi, ở xã Kim Liên, Nghệ An). Ông Út bị nhiễm chất độc da cam, vợ bị bệnh nằm một chỗ; người con gái bị bệnh tâm thần do nhiễm chất độc da cam từ cha, hoàn cảnh của gia đình ông rất khó khăn, phải sinh sống trong căn nhà cũ, chật chội. Được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây căn nhà mới, ông Út rất xúc động.

Trong ngày 26.7, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn tiếp tục thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa: sơ kết đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử" chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa"; thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào…