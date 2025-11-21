Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên cho tôi lòng thật thà

Phan Quốc Cường
Phan Quốc Cường
21/11/2025 19:24 GMT+7

Đã có lúc khi lòng tôi chao đảo trước những vùng xoáy toan tính của cuộc đời, làm tôi hoang mang nghĩ rằng mình phải thực dụng nhiều hơn cho dễ sống vào thời buổi này. Rất may khi đó, Thanh Niên đã xuất hiện như một người bạn, chính xác hơn là một người ơn, để kéo tôi trở về với phần trong trẻo nhất của mình, níu giữ lại trong tôi điều quý giá muôn niên đó là lòng thật thà.

Tôi bị cuốn vào những mục trên Báo Thanh Niên

Thời sinh viên lúc mới ra trường, người bạn cùng phòng tôi hay mua Báo Thanh Niên về đọc, do vậy tôi thường mượn xem trang giới thiệu việc làm để tìm việc. Nhưng rồi, từ lúc nào không hay, tôi bị cuốn vào những mục khác, những câu chuyện đời, chuyện người, những thân phận người được thắp sáng lên bởi lòng tử tế, kiên trì.

Đặc biệt, tôi nhớ mãi loạt bài viết về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn được đăng trên Thanh Niên. Loạt bài thực sự quá hay và gây ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi, nó không chỉ cho tôi biết những hy sinh rất lớn của thế hệ đi trước để mang lại hòa bình cho dân tộc mà còn cho tôi bài học rất đáng giá về sự thành thật dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Những trang viết về ông làm tôi lặng người, một đời sống giữa hai chiến tuyến, gánh vác những hiểm nguy tưởng như không thể chịu nổi. Điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là những pha mưu trí, không phải lớp vỏ bọc hoàn hảo, mà là triết lý sống giản dị mà ông đã chia sẻ: "Sẵn sàng giúp đỡ khi người ta cần và phải chân thật". Một câu nói giản dị nhưng đủ để soi sáng cả một hành trình sống. Nếu trong nghề tình báo, nghề vốn bị bao phủ bởi bóng tối của toan tính, ông vẫn chọn trung thực làm đầu, thì tôi còn lý do gì để đánh mất điều ấy chỉ vì vài thiệt hơn trước mắt.

Một dịp khi Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết Cảm xúc World Cup, lúc giải đấu này diễn ra vào năm 2018 tại Nga, một người bạn đã giới thiệu đến tôi về cuộc thi này, vốn yêu thích viết lách nên tôi quyết định tham gia. Bài viết được đăng trên báo, đó thực sự là một món quà dành tặng cho bản thân vì khi đó tôi đang chênh vênh tự hỏi cách sống nào cho hợp thời trước những hơn thua, giữa những điều giả dối mà miệng đời giăng mắc.

Khi bài báo được đăng, được đọc lại những suy nghĩ của mình về bài học mà tuyển Nhật Bản đã "thành thật chơi đẹp" để cống hiến cho khán giả, nó như một lời nhắc nhở đúng lúc, một sự thức tỉnh rất cần thiết. Nhờ vậy, tôi bước ra được khỏi những dao động, nó giúp tôi hiểu rằng: Dù thế nào đi nữa, lòng thật thà vẫn là điều giúp ta ngẩng cao đầu mà sống.

Thanh Niên và tôi hành trình tìm lại lòng thật thà giữa cuộc sống bộn bề - Ảnh 1.

Bài viết được đăng trên báo, đó thực sự là một món quà dành tặng cho bản thân

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Người đọc rất cần những tờ báo uy tín

Trong thời đại thông tin dày đặc như hiện nay, vàng thau lẫn lộn, tôi càng thấm thía giá trị của những thông tin tử tế, những thông tin mà mỗi lần tiếp cận đều lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến sự tin yêu. Người đọc hơn lúc nào hết đang rất cần những tờ báo uy tín như Thanh Niên làm chỗ dựa vững chắc cho niềm tin về thông tin sạch.

Mỗi ngày, chúng ta có thể không cần biết quá nhiều tin tức, nhưng những tin tức mà chúng ta biết phải chính xác, khách quan, minh bạch và được viết nên từ sự tử tế của người làm báo. Báo Thanh Niên như chiếc la bàn để chỉ đường cho người đọc, tạo nên những bài báo mang trong mình hơi thở của sự tử tế.

Khi nhìn lại hành trình bị bủa vây bởi những so đo, tỵ hiềm, tôi thấy mình may mắn biết bao khi những lần được Báo Thanh Niên nhắc nhớ về những giá trị cốt lõi. Đến tận bây giờ, mỗi khi đứng giữa những lựa chọn thật - giả, trắng - đen, tôi lại nghĩ đến Báo Thanh Niên. Trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, lòng thật thà là ánh sáng giúp ta soi lại lòng mình. May mắn thay, tôi đã tìm thấy ánh sáng ấy từ những trang báo của Thanh Niên.

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên cho tôi lòng thật thà - Ảnh 1.

