Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên đồng hành cùng cô, trò tôi trong dạy và học

Đặng Ngọc Lan
Đặng Ngọc Lan
22/11/2025 09:51 GMT+7

Báo Thanh Niên không chỉ cung cấp tin tức, tri thức cho nhiều tầng lớp bạn đọc mà còn là nơi cô, trò chúng tôi luôn tìm thấy những tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, sống nhân ái, trung thực và lạc quan.

Là cô giáo dạy ngữ văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm ở một trường trung học phổ thông, tôi rất cần những câu chuyện về người thật, việc thật có lẽ sống tốt đẹp để giảng bài, để giáo dục đạo đức cho học sinh. Và Báo Thanh Niên luôn là nguồn tư liệu rất đáng quý, phong phú, chính xác giúp cô, trò chúng tôi dạy và học đạt hiệu quả.

Báo Thanh Niên đồng hành cùng bộ môn ngữ văn

Năm 1987, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, tôi về nhận công tác tại một trường trung học phổ thông ở Tây nguyên. Để có tư liệu thực tế đưa vào phần giảng nghị luận xã hội và giúp học sinh có dẫn chứng làm bài, tôi thường "đọc ké" báo Thanh Niên ở một sạp bán sách báo. "Đọc ké" nên tôi chỉ kịp lướt qua mục kể chuyện về những gương người tốt việc tốt. Sau đó vài năm, gia đình nhỏ của tôi có kinh tế đỡ hơn, tôi đặt mua Báo Thanh Niên ở bưu điện huyện.

Nhờ có Báo Thanh Niên, tôi có thể đưa vào bài giảng những câu chuyện thật minh xác, cụ thể về tên tuổi, nơi ở, hoàn cảnh riêng, những việc nhân vật đã làm được, lại có tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cộng đồng. Chính vì thế, tôi tự tin hơn khi giảng bài, các câu chuyện bởi có tính thời sự nên luôn hấp dẫn học sinh. Học trò tôi vừa nghe giảng, vừa ghi lại khái quát những chuyện tôi kể rồi đưa vào minh chứng trong bài làm ở phần nghị luận xã hội.

Khi có báo điện tử, tôi chuyển sang đọc báo Thanh Niên trên mạng. Đồng thời, tôi hướng dẫn học trò đọc để tự tìm kiếm dẫn chứng. Đọc xong, các em phân loại theo từng nội dung: nhân ái, trung thực, vượt khó... Khi làm bài, kể cả thi tốt nghiệp và thi học sinh giỏi bộ môn, các em có tư liệu sẵn, không bị dài dòng khi kể về nhân vật, cũng không bị dẫn chứng lạc đề.

Thanh Niên và tôi: - Ảnh 1.

Báo Thanh Niên luôn là nguồn tư liệu rất đáng quý, phong phú, chính xác giúp cô, trò chúng tôi dạy và học đạt hiệu quả

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Kể học trò nghe những câu chuyện người thật việc thật từ Báo Thanh Niên

Điều đặc biệt hữu ích là việc học và viết văn không tách rời với việc tác động vào tình cảm và đạo đức của người học. Thêm vào đó, trong giờ sinh hoạt lớp theo từng chủ đề, tôi cũng đem kể cho học sinh nghe câu chuyện người thật việc thật từ Báo Thanh Niên. Đó là một hình thức giáo dục đạo đức mang lại hiệu quả cao, giúp học trò có khao khát phấn đấu, có ý chí vươn lên, biết thương yêu những cảnh đời bất hạnh, sống trung thực, vị tha và loại trừ cái xấu, cái ác.

Tôi còn nhớ, vào tháng 3.2018, học sinh tôi đã rất tâm đắc khi đọc câu chuyện Hải robot đến trường bằng đôi chân của mẹ trên Thanh Niên Online. Cảm phục nghị lực của người học trò khuyết tật Trần Phan Thanh Hải, có những học sinh của tôi còn nỗ lực tham gia phong trào thi khoa học kỹ thuật do Sở GD-ĐT của tỉnh phát động.

Nhờ đọc báo Thanh Niên, cô trò tôi luôn nắm bắt được những câu chuyện vừa diễn ra để có niềm tin rằng, giữa dòng chảy trong, đục của cuộc đời, cái tốt, cái thiện vẫn luôn ngự trị và có sức sống mãnh liệt.

Theo thời gian, các thế hệ học sinh của tôi lần lượt ra trường. Tôi luôn tin rằng, trong ký ức của tất cả các học trò vẫn đọng lại nhiều bài học về đạo đức, những lẽ sống tích cực mà Báo Thanh Niên bền bỉ đem đến cho các em ở giai đoạn đẹp nhất đời người. Đó cũng là chút hành trang giúp níu giữ các em bên bờ của cái thiện trong suốt cuộc đời.

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên đồng hành cùng cô trò tôi trong dạy và học - Ảnh 1.

Thể lệ Cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi"

Thể lệ Cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi"

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" nhằm tri ân quý bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng tờ báo suốt bốn thập niên qua.

Thanh Niên và tôi: Thanh Niên và những tấm lòng nhân ái

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên cho tôi lòng thật thà

