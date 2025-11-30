Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên người bạn gần gũi, tin cậy

Chọn Báo Thanh Niên làm người bạn thân tin cậy

Những năm gần đây, thời gian rảnh trong ngày, tôi theo dõi thường xuyên và đọc thêm Thanh Niên Online (hay Báo Thanh Niên điện tử). Chọn Báo Thanh Niên làm người bạn thân tin cậy vì sau khi nghỉ hưu từ năm 2018, tôi có thời gian rảnh nhiều hơn để đọc, cảm nhận, tự đánh giá, phản hồi ý kiến cá nhân dưới các bài báo ở các chuyên mục, và thường được Báo Thanh Niên ghi nhận qua việc bình luận hằng ngày. Các ý kiến bình luận đó lại tổng hợp và được đăng trên báo giấy tại chuyên mục Lăng kính bạn đọc như một kênh giao lưu giữa báo và bạn đọc.

Hơn 5 năm gần đây, tôi lưu lại hơn 100 mẩu báo giấy Thanh Niên trích đăng tải bình luận của chính mình. Tôi được cùng với bạn đọc gần xa góp tiếng nói về những vấn đề thời sự "nóng", hay những vấn đề đang thu hút sự quan tâm theo dõi, phản hồi, tranh luận, kiến nghị. Cũng qua đây, Thanh Niên như đã hiểu được những suy nghĩ, trăn trở của bạn đọc. Thanh Niên cũng kịp thời ghi nhận, chọn lọc, đăng tải các ý kiến đó mang tính định hướng tích cực đến rất nhiều độc giả.

Ý kiến trong mục Lăng kính bạn đọc được tôi cắt và lưu lại ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhớ lại giai đoạn trong và sau đại dịch Covid 19, khi mà cả nước phải gồng mình trước quá nhiều khó khăn. Thời điểm đó, những loạt tin bài thời sự, phóng sự, hình ảnh, các khuyến cáo, những lưu ý kịp thời trên Thanh Niên luôn nhanh, chính xác, trung thực.

Cùng với đó là những hành động chung tay (dù có thể trách nhiệm không ràng buộc), những phản ứng nhanh, cụ thể mà Báo Thanh Niên là chủ công đứng ra kêu gọi tới các nhà hảo tâm, tới bạn đọc có tấm lòng nhân ái chắc hẳn rất nhiều người còn nhớ. Những ngày tháng đó sẽ còn được nhắc lại đến sau này bởi ý nghĩa thiết thực và hiệu quả đem lại rất lớn. Qua đó, tôi càng thêm tin cậy, càng cảm mến hơn về Báo Thanh Niên - người bạn đã gắn bó, gần gũi.

Nhận giải khuyến khích cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Qua trang báo, học hỏi được nhiều điều

Sau đại dịch, tôi cũng như nhiều người đã ''vỡ'' ra nhiều điều; trong đó cần phải xem xét, thay đổi nhận thức, suy nghĩ, việc làm thậm chí cả trách nhiệm, tình cảm. Cũng từ đây, tôi quan tâm, theo dõi nhiều hơn - dù còn rất khiêm tốn nhưng luôn sẵn lòng chia sẻ, đóng góp nhỏ nhoi - đến với các chương trình, chuyên mục do Báo Thanh Niên vận động, kêu gọi thiện nguyện như: Cùng con đi tiếp cuộc đời, Lá lành đùm lá rách, Nghị lực mùa thi, Con muốn sống... hay những vận động chia sẻ khác khi hữu sự như cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, các gia đình có người thiệt mạng vì hỏa hoạn…

Xin có lời cảm ơn gửi đến Báo Thanh Niên và đội ngũ những người làm báo bởi vì những năm qua có rất nhiều bài báo hay, hình ảnh đẹp, phóng sự - ký sự, truyện ngắn, thơ chọn lọc, thu hút. Trên các nền tảng của báo, bạn đọc cũng đã gửi nhiều nhận xét, phản hồi, bình luận thú vị…

Với riêng tôi, qua trang báo, tôi cũng đã học hỏi, tiếp thu những được nhiều điều. Tuy nhiên, nhìn lại cũng nhiều ý kiến bình luận của mình được gửi đi cho các trang mục, các bài viết không được ghi nhận. Điều này đã giúp cho tôi nhận thấy cần phải tự xem xét những hạn chế, phải tự điều chỉnh lại nội dung, câu từ, cách diễn đạt ý kiến khi viết các phản hồi, bình luận. Cùng với đó, cũng cần phải cân nhắc để thay đổi "góc nhìn" theo hướng tích cực hơn, thiện chí và trách nhiệm hơn trong việc góp ý, xây dựng - nhất là khi đứng trước các vấn đề, các hiện tượng xã hội được cho là "nhạy cảm".

Nhận sách tặng tại lễ trao giải cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thật ra, đó cũng là kinh nghiệm cần thiết, hữu ích cho tôi. Vì từ khi còn niên thiếu, tôi đã thích đọc, thích viết, thích đi… nhưng chưa bao giờ được qua trường lớp đào tạo cơ bản về viết văn hay được tham gia các khóa bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động báo chí (cho dù chỉ ngắn ngày)… Phải chăng do cùng đồng hành theo suốt chiều dài của Báo Thanh Niên với tư cách bạn đọc gắn bó thường xuyên, qua những bài báo hay và việc cảm nhận, tiếp thu hằng ngày như "mưa dầm thấm lâu", thời gian gần đây, tôi "lên tay" hơn.

Tôi thích thú hơn và dành thời gian nhiều hơn trong việc tự tìm hiểu các vấn đề liên quan, tự một mình trở về miền ký ức đã lùi khá xa, tìm về chút dĩ vãng đủ để nhớ, đủ để thương… Và, cũng tạm đủ để chấp bút cho các bài viết tham gia dự các cuộc thi do Báo Thanh Niên tổ chức như: Thành phố tôi yêu, Nghĩa tình miền Tây, Hào khí miền Đông, Công tác xã hội trong trái tim tôi, Tiết kiệm điện thành thói quen, Sống đẹp (lần 4 và 5).

Tuy không có giải cao ở các cuộc thi nhưng hầu hết các bài viết của tôi được Ban tổ chức ghi nhận. Báo Thanh Niên chọn đăng và một số bài được in trong tuyển tập sau khi tổng kết các cuộc thi. Với tôi, đó là nguồn động viên và cũng là những kỷ niệm đáng nhớ…

Được nhận sách và ký tặng của Tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Giờ đây, nhiều cảm nhận đan xen khi nghĩ về người bạn cảm mến, tin cậy mà chắc rằng chưa thể trải lòng hết được khi viết bài tham dự cuộc thi Thanh niên và tôi… Vẫn luôn nhớ, vẫn đánh giá cao và mong muốn cùng đồng hành, cùng phát huy, cùng lan tỏa giá trị - như lời tự bạch hay lời cam kết của Báo Thanh Niên là luôn Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy để đáp lại tình cảm yêu mến, trân quý của rất nhiều người - trong đó có tôi.