Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: 'Dấu son' khi tôi đến với Báo Thanh Niên

Trần Văn Tám
Trần Văn Tám
30/11/2025 10:35 GMT+7

Tôi là độc giả tích cực, cộng tác viên nghiệp dư của Báo Thanh Niên, với hơn 10 năm. Bài viết này tôi viết theo suy nghĩ chân thực của mình về Báo Thanh Niên.

Bài viết của tôi trên Thanh Niên góp phần tuyên truyền tiết kiệm điện

Nhân kỷ niệm 40 năm Thanh Niên ra số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), bài viết nhỏ này tôi muốn chia sẻ, bày tỏ tình cảm của mình mà bấy lâu mình "giấu kín". Đó là, Báo Thanh Niên đã để lại trong tôi 2 "dấu son" khó quên và tôi có thể nói chính vết son đó đã động viên, nhắc nhở tôi có được bài học quý, đó là:

Đầu tiên tôi cảm thấy vui vì có điều kiện bản thân mình tự học hỏi kinh nghiệm viết lách, làm báo, cách thể hiện ý tứ, bố cục, nội dung khi viết bài mà anh em phóng viên, biên tập viên chân thành góp ý. Từ đó, tôi rèn luyện kỹ năng viết giúp tôi thể hiện bài viết ngày càng gọn gàng, chỉn chu hơn. Ngoài ra cái được nhất tôi tích lũy rất nhiều cho "gia tài" của mình là tinh thần lạc quan, tích cực yêu quý cuộc sống mà Báo Thanh Niên mang lại qua các bài viết đăng trên các cuộc thi mà báo tổ chức.

Tôi có thể khẳng định 2 "dấu son" trong đời "làm báo" của mình khi tôi đến với Báo Thanh Niên.

Thanh Niên và tôi: 'Dấu son' khi tôi đến với Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Tác giả đọc báo Thanh Niên hằng ngày

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bản thân tôi xuất thân từ nghề dạy học nên rất thích đọc báo và có khả năng tương đối viết lách tàm tạm; và tôi mạnh dạn tham dự viết gửi bài tham dự các cuộc thi.

Ngày 30.9.2025, tôi được Báo Thanh Niên trao tặng giải nhất cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen với chủ đề An toàn - tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia với bài dự thi Tự học kỹ năng an toàn về điện: Không biết cứ hỏi... tổng đài 1900 545454.

Tại buổi lễ tổng kết cuộc thi tôi rất vui được nhận quà tặng hiện vật, hiện kim vô cùng giá trị, Ban tổ chức lễ tổng kết tạo điều kiện giao lưu với các bạn dự thi được giải cao, tác giả có bài viết ấn tượng, độc giả thân quen của Báo Thanh Niên.

Sau tổng kết anh, anh em ngành điện của Công ty Điện lực Củ Chi (hôm đó tham dự lễ) đến bắt tay chia vui và gọi đùa chúc mừng gọi tên tôi là "anh Điện". Anh Trình, Tổ trưởng quản lý đường dây Công ty Điện lực Củ Chi, thân tình chia sẻ, cũng nhờ bài viết của tôi đăng trên Báo Thanh Niên đã góp phần cho ngành điện tuyên truyền cho bà con mình biết cách sử dụng điện sao cho thật an toàn, không bị tai nạn chết người hay hỏa hoạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Thanh Niên và tôi: Những dấu son không thể quên trong hành trình cộng tác báo chí - Ảnh 1.

Tác giả trong ngày tổng kết cuộc thi

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bài viết được Báo Thanh Niên chọn in thành sách

Kết quả dự thi Tiết kiệm điện để trở thành thói quen đối với tôi hết sức vui và cảm thấy mình may mắn vì tôi nghe ý kiến bạn bè, độc giả phản hồi đồng ý và chia sẻ suy nghĩ của mình về tiết kiệm điện. Niềm vui được giao lưu, tâm sự với anh em văn nghệ sĩ, nhà báo, bạn bè trong ngày tổng kết cuộc thi của tôi được cộng hưởng, nhân thêm gấp đôi và niềm vui tinh thần lan tỏa trong lòng cảm nhận lâng lâng vì bài viết dự thi của mình được báo chọn in trong sách có nhiều tác giả.

Bài viết Tập thói quen tiết kiệm điện chỉ một giờ của tôi được in trong quyển Những chuyện hay tôi kể. Bài Tự học kỹ năng an toàn về điện: Không biết cứ hỏi... tổng đài 1900 545454 được in trong quyển An toàn tiết kiệm kinh nghiệm sẻ chia. Hai quyển sách này tôi được báo biếu làm kỷ niệm tôi rất trân quý lưu giữ kỹ.

Nhưng tôi suy nghĩ, các bài viết trong 2 quyển sách này rất có giá trị ở cách giáo dục hết sức gần gũi, dễ hiểu mọi người hình thành thói quen và biết cách sử dụng điện như thế nào để tiết kiệm điện một cách hợp lý. 

Vì tiết kiệm điện chính là tiết kiệm tiền bạc trong gia đình mình nên tôi quyết định tặng 2 quyển sách này cho thư viện trường tôi từng công tác để cho giáo viên và học sinh có dịp đọc nhằm hiểu đúng chủ trương nhà nước về tiết kiệm điện thường xuyên, mọi lúc mọi nơi, biết cách sử dụng điện sao cho an toàn. Như thế 2 quyển sách của Báo Thanh Niên tặng tôi càng có giá trị khi các bài viết được phổ biến rộng rãi trong đời sống nhân dân, trong môi trường sư phạm.

Cám ơn Báo Thanh Niên đã khắc vào tâm tôi 2 "dấu son": Vừa dìu dắt tôi từng chút làm báo và bài viết mình được trân trọng chọn in trong quyển sách có nhiều tác giả.

Thanh Niên và tôi: 'Dấu son' khi tôi đến với Báo Thanh Niên - Ảnh 2.

