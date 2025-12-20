Thanh Niên và tôi: Hai lần 'hoa hậu' Báo Thanh Niên

Vượt qua Covid-19 - chuyện chưa kể

Cuối năm 2020, vì lý do an toàn tôi phải ở nhà làm việc online. Nhàn rỗi nên thi thoảng tôi viết như một cách giải tỏa bí bách trước đời sống nhiều bất trắc. Tháng 3.2021 tôi được một bạn gửi thể lệ cuộc thi Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch từ Báo Thanh Niên với lời mời gọi: Thi cho vui.

Là dân kế hoạch, hằng ngày làm việc với những con số, tôi không chắc mình có viết được gì ra hồn hay không. Thấy cha tôi gọi người lấy lúa chà gạo để gửi cho bác đang ở TP.HCM, nơi mà sau đó không lâu đã trở thành tâm dịch với rất nhiều người tử vong, tôi đã chọn viết từ những gì gần gũi nhất.

Thật bất ngờ khi tôi đoạt giải cao nhất cuộc thi. Tháng 11.2021 khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tôi được mời tham dự lễ trao giải. Vì nhiều lẽ, tôi không thể tham gia. Nhớ lúc ấy, nhà báo Đình Phú có gọi cho tôi, mời tôi bằng những lời lẽ ân cần.

Là người phụ trách mục, với 7 bài viết Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch của tôi được chọn đăng, nhà báo Đình Phú bảo tôi có năng khiếu làm báo. Lời khen đó với tôi như sự ghi nhận, niềm an ủi cho một con đường bị bỏ lỡ bởi trước đây tôi từng mộng thi vào ngành báo nhưng không thành.

Cha mẹ tôi cho rằng: Nghề báo là nghề nguy hiểm.

Nhà báo Trần Thanh Phong trao giải cuộc thi Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch cho tác giả tại nhà ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Phóng viên Báo Thanh Niên chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình tác giả ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sau đó Báo Thanh Niên đã cử phóng viên thường trú gần chỗ tôi nhất đến tận nhà trao giải cho tôi. Từ Bạc Liêu, nơi cách nhà tôi khoảng 30 km, nhà báo Trần Thanh Phong cùng đồng sự đi xe máy đến. Pha tìm nhà khá vất vả bởi tôi ở trong xóm "hốc bà tó" vừa mới có lộ đan. Sự nhiệt tình và tận tâm của Báo Thanh Niên đã cho gia đình tôi một buổi trao giải thân tình, ấm áp. Dù ai nấy đều phải đeo khẩu trang không tỏ mặt nhau nhưng cuộc trò chuyện diễn ra thân mật, vui tươi.

Với số tiền thưởng được nhận, tôi có thêm kinh phí để tặng gạo cho những hộ khó khăn xóm tôi và những người vừa thất nghiệp trở về từ vùng dịch. Và nếu tôi như một giọt nước thì Báo Thanh Niên là một lạch nước khi trở thành cầu nối cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời hiện vẫn là điểm tựa cho nhiều mảnh đời. Còn buổi trao giải đặc biệt Báo Thanh Niên dành cho tôi đã mặc nhiên trở thành một kỷ niệm không thể nào quên được.

Vòng tròn tử tế

Tháng 8.2022, vào ngày giỗ đầu của người anh rể tôi vô cùng yêu quý mất giữa tâm dịch Sài Gòn, để tưởng nhớ anh, tôi thực hiện một chuyến đi đến hải đảo miền biên giới Tây Nam - đảo Thổ Châu. Câu chuyện về anh tôi từng chia sẻ trong chuyên mục Reply 2022 của Báo Thanh Niên để trải lòng về thời khắc không thể nào xóa nhòa trong tâm trí.

Tôi đi tìm đủ từ nơi thiếu sau khi chọn nghỉ việc ở tuổi 30. Những biến cố đã làm thay đổi tâm trí tôi mãi mãi. Sự vô thường và bất trắc khiến tôi cảm nhận sự vô nghĩa của những ngày quần quật giữa bốn bức tường. Tôi muốn đi tìm một ý nghĩa sống mới.

Ở Thổ Châu tôi đã gặp nhiều mảnh đời thiếu thốn hơn tôi, bất hạnh hơn tôi. Trong số đó có một em bé bệnh tim bẩm sinh đã liệt một bên tay và chân vẫn đang sống nhờ máy trợ thở. Gia đình hoàn cảnh, em không có điều kiện đến TP.HCM để sạc máy, phải lay lắt ngày chơi đêm sốt, không ăn uống được nên còi cọc mà vẫn rất hồn nhiên. Tôi đã hứa giúp em một khoản nhỏ để làm lộ phí dù khi đó tôi vừa thất nghiệp.

Khi về đất liền, tôi viết truyện ngắn Món quà ánh sáng gửi đến cuộc thi Sống đẹp lần II của Báo Thanh Niên. Truyện ngắn mà vào ngày trao giải, tôi được người chị là biên tập viên của một tờ tạp chí văn nghệ khen rằng "vừa đọc truyện ngắn này chị đã biết đây là truyện giải nhất".

Tác giả nhận giải nhất mục Truyện ngắn cuộc thi Sống đẹp lần II ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi còn nhận rất nhiều lời khen nữa. Điều ấy khiến tôi vui ngất dù cũng hiểu rằng là người viết, giải thưởng nên được quên đi. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là sự minh bạch, công tâm, chuyên nghiệp và đáng tin cậy của một tờ báo. Báo Thanh Niên đã trở thành địa chỉ vàng để nhiều cộng tác viên gửi gắm bài vở và an tâm viết bài tham gia những cuộc thi.

Với phần thưởng khá lớn, tôi đã có thể thực hiện được lời hứa tặng tiền lộ phí sạc máy trợ thở cho em bé ở Thổ Châu. Ở buổi lễ trao giải tôi còn có cơ hội gặp gỡ nhiều anh chị em bạn bè trong vòng tròn "Sống đẹp" từ Nam chí Bắc.

Báo Thanh Niên đã trở thành trung tâm kết nối, hiệu triệu lòng tốt để những câu chuyện thiện lành nhất được dịp kể ra. Và với danh hiệu "hoa hậu sống đẹp" như bạn bè vẫn trêu, tôi vẫn hằng ngày còn nhắc nhở mình phải sống tử tế như chính điều mình đã viết.