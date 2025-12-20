Thanh Niên và tôi: Thấy cuộc đời ý nghĩa hơn từ một tờ báo

Thanh Niên đã thay đổi tôi

May mắn làm sao, ông họ tôi làm ở thư viện tỉnh, ông vẫn mượn báo, tạp chí cho chúng tôi đọc. Cứ rảnh là tôi tót sang nhà ông, ngồi ngấu nghiến khi là quyển tạp chí Văn nghệ Quân đội hoặc tờ báo Phụ Nữ… Lần đầu tiên thấy tờ báo Thanh Niên là năm tôi học cấp ba, tôi thích tờ báo từ đó.

Bẵng đi một thời gian dài, mải học, mải làm tôi ít có thời gian để đọc. Rồi một biến cố bất ngờ, tôi mắc một căn bệnh nặng. Trải qua những đợt điều trị bằng hóa chất, đầu tôi nhẵn bóng không còn một sợi tóc, người gầy, đen đúa trông như hình nhân, tôi không dám soi gương vì sợ nhìn thấy bản thân mình quá tiều tụy. Từ một người luôn lạc quan, yêu đời, tôi suy sụp và chỉ luôn nghĩ đến những ngày cuối cùng với hình ảnh ám ảnh của đồng bệnh, đau đớn, héo hon về thể xác, kiệt quệ về tinh thần rồi chấp nhận ra đi là giải thoát tốt nhất. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, an ủi mọi người xung quanh dù trong lòng tôi tràn đầy bóng tối, bất an và tuyệt vọng.

Rồi một ngày, khi vô tình đọc được những bài báo trong cuộc thi Sống đẹp lần 1 do Báo Thanh Niên tổ chức, tôi mới thấy cuộc đời đẹp biết bao. Mỗi câu chuyện là mỗi con người đã cống hiến hết mình để mang lại những điều tốt lành cho các mảnh đời bất hạnh, cho cộng đồng và môi trường sống ngày càng tốt đẹp hơn. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều lan tỏa mạnh mẽ nghị lực sống và năng lượng tích cực.

Tác giả cùng bạn đến thăm nhà anh Nguyễn Ngọc Lâm - nhân vật trong bài dự thi cuộc thi Sống đẹp lần 1 (bài viết Ngỡ như là cổ tích) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Báo Thanh Niên đã thay đổi tôi từ đó. Tôi đã có nhận thức khác đi và bắt đầu sống khác. Tôi không còn sống ủy mị trong bóng tối u ám về bệnh tật. Soi vào những tấm gương trong cuộc thi Sống đẹp lần 1, tôi cố gắng từng ngày.

Mỗi ngày được sống là một ngày may mắn. Tinh thần lạc quan đã giúp tôi vượt qua những đau đớn về bệnh tật do tác dụng phụ của thuốc. Thay vì ánh mắt buồn bã, lo lắng, bất an là nụ cười tươi và tinh thần vui vẻ, thân thiện với mọi người. Tôi đã hồi sinh trở lại.

Mỗi con người tốt, xấu tôi được gặp trong cuộc đời, từng khó khăn hay niềm vui, nỗi buồn đến được tôi nhìn với góc độ tích cực hơn. Cuộc sống dường như nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều. Từ những việc nhỏ, nếu có thể làm được điều gì đó cho tốt đẹp hơn, tôi sẽ cố gắng.

Những cuộc thi của Báo Thanh Niên chạm đến mọi tầng lớp

Tình cờ, tôi đã tham gia cuộc thi viết Sống đẹp lần 2. May mắn cũng mỉm cười với tôi cùng các em Giang Dương Châu, Bùi Hồng Vân. Ba chị em ngoài Bắc hẹn nhau vào Sài Gòn nhận giải. Giải thì bé nhưng niềm vui thì to lớn vô bờ.

Tôi được chiêm ngưỡng một thành phố đẹp và những nụ cười thân thiện. Ban tổ chức của giải và Báo Thanh Niên cùng bác Quang Hùng, bạn Thúy Thu và Quốc Việt… (những người bạn trên Facebook, bạn ngoài đời) đón tiếp chúng tôi rất nhiệt thành. Giữa Sài Gòn xa lạ nhưng vẫn thấy tình người ấm áp, thân thương.

Tôi được chiêm ngưỡng một thành phố đẹp và những nụ cười thân thiện ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ngày trao giải thực sự là một ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Cuộc thi Sống đẹp lần 2 đã cho tôi được tiếp thêm nguồn năng lượng từ những nhân vật có thật ngoài đời.

Những câu chuyện tưởng như không thể có trong đời sống thường nhật thì lại có bằng xương, bằng thịt những cô, bác, anh, chị, em viết nó bằng những việc làm ý nghĩa của mình. Họ cho đi mà không mong cầu điều gì. Có bác đã dành tiền của gia đình mở quán chỉ để cưu mang những sinh viên nghèo, mồ côi giúp các bạn vượt qua khó khăn để học và ra đời có công ăn việc làm. Có bác bỏ công, của đi đến những vùng sâu, vùng xa dựng nhà cho những hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa…

Hình ảnh bạn Đặng Hoàng An là giảng viên tâm lý, không may bị tai nạn, phải ngồi xe lăn và bạn Nguyễn Ngọc Lâm - thầy giáo xe lăn là những bạn trẻ đã vượt qua lằn ranh sinh tử để sống và làm việc. Gương mặt sáng với nụ cười thiện lành cùng ý chí, nghị lực của các bạn là minh chứng cho tôi thấy: không gì là không thể vượt qua. Các bạn không thể tự đứng lên bằng đôi chân nhưng bạn đã tự đứng dậy bằng tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến. Và rất nhiều, rất nhiều tấm gương với nghĩa cử hào hiệp, những con người tử tế, có tấm lòng nhân văn mà tôi ngưỡng mộ, kính phục.

Không chỉ thanh niên mà rất nhiều người, trong đó có tôi đã "phải lòng" Báo Thanh Niên. Ngoài năm lần tổ chức cuộc thi Sống đẹp thành công, còn có nhiều cuộc thi khác mà Báo Thanh Niên tổ chức thường niên ích nước lợi nhà, có tác dụng thiết thực, chạm đến mọi tầng lớp, ngóc ngách của đời sống người dân đất Việt và giúp cho cuộc sống tốt đẹp lên nhiều. Riêng với tôi, Báo Thanh Niên đã thay đổi cuộc đời của tôi như thế đó.



