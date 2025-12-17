Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Ngọn lửa màu xanh Thanh Niên

Dương My Anh
Dương My Anh
17/12/2025 09:00 GMT+7

Tôi vẫn ấn tượng thuở đầu cầm tờ có tên Tuần tin Thanh Niên có khổ báo xinh xắn, thanh thoát từ măng sét màu xanh cho đến co chữ thoáng đạt cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 thế kỷ trước.

Ngày ấy, có tờ Thanh Niên là niềm hạnh phúc

Cũng như bạn đọc thời ấy, sáng sớm cuối tuần, chúng tôi ra sạp báo để mua báo mới. Trong tay đều luôn có một cặp báo trong đó có Thanh Niên, nếu thiếu thì chưa trọn vẹn.

Bạn đọc có thể so sánh về cách thể hiện của một số tờ báo với Báo Thanh Niên, và rất may, Thanh Niên đã không bao giờ làm thất vọng bạn đọc tin yêu mình. Ngày ấy, việc có những tờ báo như Thanh Niên là sự giải trí thấm đẫm niềm hạnh phúc cuối tuần của mọi người.

Tôi vẫn nhớ khi Thanh Niên bùng nổ với những vệt truyền thông ấn tượng như "vụ việc Nguyễn Mạnh Huy" vào trường đại học với khó khăn khi vướng lý lịch… Sau đó, cánh cửa đại học thực sự mở cho những tài năng đất nước. Phải nói rằng, khi đó đang là sinh viên nhưng chúng tôi thấy đây là một chân trời đầy hy vọng cho tuổi trẻ mà Thanh Niên góp công lớn trong khai phá, mở cửa. Anh Nguyễn Mạnh Huy may mắn bước vào cánh cổng trường đại học chính nhờ có báo chí dũng cảm tuyệt vời trong đó có Thanh Niên.

Sau này tôi vẫn nghe những chuyện của những tờ báo thiếu dũng khí khi họ luôn im lặng hay lảng đi trước sự vụ hay vấn đề mà họ không dám đánh đổi để giành công lý. Thanh Niên đã làm, đúng vào thời kỳ đổi mới đất nước và báo chí cách mạng với lý tưởng bừng sáng.

Thanh Niên và tôi: Ký ức về những Ngày đầu ấn tượng với báo chí cách mạng - Ảnh 1.

Bìa Báo Thanh Niên năm 1992

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thanh Niên đến với tỉnh thành miền Trung mà ở đây là Nha Trang - thành phố của tôi - vào đầu thập niên 90, thật ấn tượng. Đó là những vệt bài chống nạn "xã hội đen" địa phương trong chuỗi phóng sự điều tra liên kỳ về Tin "Pales". Công luận Nha Trang sửng sốt vì không ngờ ngay trung tâm thành phố trên đường Trần Phú lại có "ổ xã hội đen" ghê gớm thế. Rồi Thanh Niên vào cuộc ủng hộ một doanh nghiệp làm ăn bị chèn ép… Điều đáng nể ở Thanh Niên mà công chúng thấy ấn tượng đó là sự đi tới tận cùng của sự việc, không có chuyện đưa tin hay thỏa hiệp để "chìm xuồng". Chính vì thế ở Nha Trang, Thanh Niên là tờ báo được bạn đọc quan tâm nhất, luôn đứng hàng đầu trong phát hành hằng tuần và sau này lên nhật báo càng mạnh mẽ hơn.

Màu xanh hy vọng của Thanh Niên

Trước mọi việc của cuộc sống với bao nỗi bất công, khó khăn hay oan trái bạn đọc luôn nghĩ đến Thanh Niên và hy vọng tất cả ở Thanh Niên. Đó chính là vinh dự hiếm có của một tờ báoThanh Niên luôn làm trọn vẹn sự ủy thác đó mà bạn đọc, dư luận dành cho mình. Với người làm báo luôn coi những nội dung Thanh Niên để hiểu rằng làm báo phải dũng cảm, hiến dâng như thế.

Cùng với thế mạnh đấu tranh thì Thanh Niên lại là một ấn phẩm tổng hợp với những trang báo văn hóa, thể thao giải trí ấn tượng, chuyên sâu… Với thời truyền thông xã hội mạnh mẽ này mà Thanh Niên vẫn trung thành dành cho bạn đọc những không gian văn hóa, xã hội và chính trị sâu sắc là điều quý hiếm. Bởi một số tờ báo đã tự rút lui hay từ bỏ những truyền thống của mình để theo đuổi một nhận thức mới trong điều kiện khó khăn của mình.

Trở lại với màu xanh Thanh Niên suốt một thập kỷ 90 vô cùng sôi nổi, rực rỡ và ấn tượng với bạn đọc - trong đó có tôi và bạn đọc Nha Trang quê hương tôi - Thanh Niên đã đi qua như một mùa xuân hy vọng luôn đến và ở lại lưu luyến trong lòng mọi người. Rồi mùa xuân mới sẽ đến với màu xanh hy vọng của mình và Thanh Niên sẽ vẫn mãi đến với bạn đọc như tôi một niềm vui yêu thương.

Thanh Niên và tôi: Ngọn lửa màu xanh Thanh Niên - Ảnh 1.

Tin liên quan

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Thể lệ Cuộc thi viết “Thanh Niên và tôi”

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" nhằm tri ân quý bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng tờ báo suốt bốn thập niên qua.

Thanh Niên và tôi: Điều bất ngờ đến từ tờ báo

Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - người bạn đồng hành cùng tôi trưởng thành

Khám phá thêm chủ đề

40 năm Báo Thanh Niên Thanh Niên và tôi Báo Thanh Niên thanh niên cuộc thi viết Thanh Niên và tôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận