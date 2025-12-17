Thanh Niên và tôi: Ngọn lửa màu xanh Thanh Niên

Ngày ấy, có tờ Thanh Niên là niềm hạnh phúc

Cũng như bạn đọc thời ấy, sáng sớm cuối tuần, chúng tôi ra sạp báo để mua báo mới. Trong tay đều luôn có một cặp báo trong đó có Thanh Niên, nếu thiếu thì chưa trọn vẹn.

Bạn đọc có thể so sánh về cách thể hiện của một số tờ báo với Báo Thanh Niên, và rất may, Thanh Niên đã không bao giờ làm thất vọng bạn đọc tin yêu mình. Ngày ấy, việc có những tờ báo như Thanh Niên là sự giải trí thấm đẫm niềm hạnh phúc cuối tuần của mọi người.

Tôi vẫn nhớ khi Thanh Niên bùng nổ với những vệt truyền thông ấn tượng như "vụ việc Nguyễn Mạnh Huy" vào trường đại học với khó khăn khi vướng lý lịch… Sau đó, cánh cửa đại học thực sự mở cho những tài năng đất nước. Phải nói rằng, khi đó đang là sinh viên nhưng chúng tôi thấy đây là một chân trời đầy hy vọng cho tuổi trẻ mà Thanh Niên góp công lớn trong khai phá, mở cửa. Anh Nguyễn Mạnh Huy may mắn bước vào cánh cổng trường đại học chính nhờ có báo chí dũng cảm tuyệt vời trong đó có Thanh Niên.

Sau này tôi vẫn nghe những chuyện của những tờ báo thiếu dũng khí khi họ luôn im lặng hay lảng đi trước sự vụ hay vấn đề mà họ không dám đánh đổi để giành công lý. Thanh Niên đã làm, đúng vào thời kỳ đổi mới đất nước và báo chí cách mạng với lý tưởng bừng sáng.

Bìa Báo Thanh Niên năm 1992 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thanh Niên đến với tỉnh thành miền Trung mà ở đây là Nha Trang - thành phố của tôi - vào đầu thập niên 90, thật ấn tượng. Đó là những vệt bài chống nạn "xã hội đen" địa phương trong chuỗi phóng sự điều tra liên kỳ về Tin "Pales". Công luận Nha Trang sửng sốt vì không ngờ ngay trung tâm thành phố trên đường Trần Phú lại có "ổ xã hội đen" ghê gớm thế. Rồi Thanh Niên vào cuộc ủng hộ một doanh nghiệp làm ăn bị chèn ép… Điều đáng nể ở Thanh Niên mà công chúng thấy ấn tượng đó là sự đi tới tận cùng của sự việc, không có chuyện đưa tin hay thỏa hiệp để "chìm xuồng". Chính vì thế ở Nha Trang, Thanh Niên là tờ báo được bạn đọc quan tâm nhất, luôn đứng hàng đầu trong phát hành hằng tuần và sau này lên nhật báo càng mạnh mẽ hơn.

Màu xanh hy vọng của Thanh Niên

Trước mọi việc của cuộc sống với bao nỗi bất công, khó khăn hay oan trái bạn đọc luôn nghĩ đến Thanh Niên và hy vọng tất cả ở Thanh Niên. Đó chính là vinh dự hiếm có của một tờ báo và Thanh Niên luôn làm trọn vẹn sự ủy thác đó mà bạn đọc, dư luận dành cho mình. Với người làm báo luôn coi những nội dung Thanh Niên để hiểu rằng làm báo phải dũng cảm, hiến dâng như thế.

Cùng với thế mạnh đấu tranh thì Thanh Niên lại là một ấn phẩm tổng hợp với những trang báo văn hóa, thể thao giải trí ấn tượng, chuyên sâu… Với thời truyền thông xã hội mạnh mẽ này mà Thanh Niên vẫn trung thành dành cho bạn đọc những không gian văn hóa, xã hội và chính trị sâu sắc là điều quý hiếm. Bởi một số tờ báo đã tự rút lui hay từ bỏ những truyền thống của mình để theo đuổi một nhận thức mới trong điều kiện khó khăn của mình.

Trở lại với màu xanh Thanh Niên suốt một thập kỷ 90 vô cùng sôi nổi, rực rỡ và ấn tượng với bạn đọc - trong đó có tôi và bạn đọc Nha Trang quê hương tôi - Thanh Niên đã đi qua như một mùa xuân hy vọng luôn đến và ở lại lưu luyến trong lòng mọi người. Rồi mùa xuân mới sẽ đến với màu xanh hy vọng của mình và Thanh Niên sẽ vẫn mãi đến với bạn đọc như tôi một niềm vui yêu thương.