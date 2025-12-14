Thanh Niên và tôi: Báo Thanh Niên - người bạn đồng hành cùng tôi trưởng thành

Báo Thanh Niên - nơi lan tỏa điều tốt đẹp

Qua những cuộc thi viết, những câu chuyện đẹp hay các diễn đàn ý nghĩa, Báo Thanh Niên mang đến cho tôi niềm vui giản dị mỗi ngày, đồng thời giúp tôi mở rộng góc nhìn và trưởng thành hơn.

Tôi đã biết đến Báo Thanh Niên từ rất lâu, nhưng "mối lương duyên" này khăng khít hơn từ khi tôi tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen - một sân chơi thiết thực và ý nghĩa.

Là người luôn quan tâm đến sự an toàn và tiết kiệm năng lượng, tôi chia sẻ những kinh nghiệm tiết kiệm điện nơi mình công tác. Tuy không đoạt giải nhưng bài viết của tôi được đăng trên báo đã trở thành niềm vui lớn và là sự ghi nhận quý giá đối với một người mới tập viết như tôi. Từ đó, tôi thường xuyên theo dõi Báo Thanh Niên, theo dõi các cuộc thi mà báo tổ chức.

Cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen là cơ duyên giúp tôi gắn bó với Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sống đẹp là chuyên mục của Thanh Niên tôi đặc biệt yêu thích và thường xuyên truy cập. Đây là sân chơi để người viết gửi gắm tình cảm, là hành trình giúp mỗi người nhìn nhận cuộc sống thấu cảm và nhân văn hơn. Mỗi tác phẩm ở chuyên mục này như một lát cắt đời sống, truyền tải thông điệp về lòng nhân ái. Nhiều lần tôi xúc động trước những câu chuyện đẹp về những con người bình dị, ấm áp; khâm phục nghị lực của người khuyết tật vượt lên nghịch cảnh giúp ích cho người, cho đời…

Khi bài viết về người lãnh đạo cũ của tôi được báo đăng tải, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì được đồng hành cùng Báo Thanh Niên góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa sự tử tế, gieo thêm hạt mầm nhân ái trong cộng đồng.

Tình cảm tôi dành cho Thanh Niên qua những câu chuyện thực tế

Ngoài việc cập nhật nhanh các tin tức chính thống rộng khắp cả nước, Báo Thanh Niên còn tổ chức nhiều diễn đàn mang tính thời sự như diễn đàn Tôn nghiêm giáo dục có phải đã mai một - nơi người đọc có thể bày tỏ quan điểm và thảo luận về những vấn đề nóng của ngành giáo dục và cả xã hội.

Tôi có Báo Thanh Niên bên cạnh như một người bạn đồng hành ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Là một nhân viên trong trường học, được trực tiếp chứng kiến nhiều vấn đề giáo dục hiện nay, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lên tiếng vì sự nghiệp trồng người. Trong bài viết gửi về diễn đàn, tôi đã chia sẻ những vụ việc thực tế mình chứng kiến và nêu lên quan điểm về vấn đề này. Việc tham gia diễn đàn giúp tôi nhận ra rằng, bất cứ ai cũng có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội. Và Báo Thanh Niên chính là cầu nối để những tiếng nói ấy được lắng nghe và lan tỏa mạnh mẽ.

Càng gắn bó với Báo Thanh Niên, tôi càng cảm thấy hạnh phúc khi được sẻ chia và được truyền cảm hứng. Hằng ngày, như một thói quen, tôi truy cập vào trang báo để vun đắp cảm xúc qua từng câu chuyện, từng bài báo mình yêu thích. Chính Báo Thanh Niên đã giúp tôi tin rằng, mỗi hành động tử tế, dù nhỏ bé đều có thể tạo nên những điều kỳ diệu giữa đời thường.

Cứ như thế, tình cảm tôi dành cho Báo Thanh Niên xuất phát từ những điều giản dị: những câu chuyện thực tế; những góc nhìn chân thực về xã hội... Báo Thanh Niên đã trở thành nguồn cảm hứng giúp tôi hiểu thế giới đa chiều và nuôi dưỡng khát vọng sống đẹp hơn.

Diễn đàn là nơi tôi được nói lên quan điểm của mình về vấn đề tôn nghiêm giáo dục hiện nay ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Trải qua bốn thập niên phụng sự bạn đọc với tất cả tâm huyết, Báo Thanh Niên là nơi cập nhật tin tức nhanh, chính xác; là nơi tôi tìm thấy niềm vui nho nhỏ với việc viết lách; là người bạn đồng hành nhắc nhớ tôi sống tử tế hơn. Qua mỗi bài viết giàu tính nhân văn, hay những diễn đàn thẳng thắn đầy trách nhiệm…

Báo Thanh Niên giúp tôi có cơ hội soi lại chính mình, luôn bên cạnh tôi trên hành trình trưởng thành.