Thanh Niên và tôi: Tâm tình với Báo Thanh Niên

Cuộc thi sinh động, đa dạng và phong phú

Những năm gần đây, tôi biết đến cuộc thi viết Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức. Đây là một sân chơi trí tuệ bổ ích và sinh động, với cơ cấu giải thưởng cao và hấp dẫn. Những bài viết dự thi kể về những nhân vật "sống đẹp" giàu lòng nhân ái, giàu nghị lực, làm tốt công tác từ thiện xã hội.

Cuộc thi cũng là cơ hội để chúng tôi thể hiện viết về những người đang giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vượt lên chính mình, nâng cao chất lượng cuộc sống, trở thành tấm gương cho mọi người; để không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nếu ví cuộc thi Sống đẹp trên Báo Thanh Niên như một bàn tiệc thịnh soạn thì các món ăn trên bàn tiệc đó có nhiều đặc sản đa dạng và phong phú, thu hút nhiều thực khách thưởng thức. Những món ăn tinh thần ấy - là các tác phẩm tham dự cuộc thi - đã được các "đầu bếp" chế biến và bày biện khá đẹp mắt, sinh động trên một bàn tiệc đầy "nhân văn".

Báo Thanh Niên luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và các sự kiện thời sự chính trị - chính sách pháp luật, tình hình thực tế ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Trên mảnh đất sen hồng Đồng Tháp - nơi tôi đang sống, làm việc có rất nhiều tấm gương sống đẹp, giàu lòng nhân ái, tận tâm với công việc thiện nguyện, hết lòng với những mảnh đời bất hạnh... Nhưng để tìm chân dung người "sống đẹp" thực sự ấn tượng, tiêu biểu theo tiêu chí cuộc thi đưa ra không hề đơn giản.

Với tôi, là một người có hơn 30 năm viết tin, bài cộng tác với các báo và đài phát thanh - truyền hình nên tôi may mắn thường xuyên tiếp xúc, gần gũi, trao đổi với nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện. Trong quá trình tác nghiệp, tôi đã lựa chọn nhiều cá nhân giàu lòng nhân ái tiêu biểu để thể hiện trong tác phẩm tham gia dự cuộc thi Sống đẹp trên Báo Thanh Niên.

Thật may mắn, cuộc thi Sống đẹp lần 4 - San sẻ yêu thương năm 2024, tôi có tới 8 tác phẩm được Ban tổ chức chọn đăng tải trên Báo Thanh Niên. Cuộc thi Sống đẹp lần 5 - Sự kỳ diệu của lòng nhân ái năm 2025, tôi có tác phẩm nhan đề Có một thanh niên 19 lần hiến máu cứu người được Ban tổ chức chọn đăng.

Tuy các tác phẩm dự thi của tôi đã được chọn đăng trên Báo Thanh Niên nhưng chưa đoạt giải thưởng. Song, đó là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, trau dồi văn phong thể hiện tốt hơn trong bài viết của mình cho sâu sắc và phù hợp hơn.

Thật rất vinh dự và tự hào khi là cộng tác viên Báo Thanh Niên với nhiều niềm vui và đầy ắp những kỷ niệm thông qua cuộc thi Sống đẹp. Qua theo dõi, tôi thấy Báo Thanh Niên đã và đang cải tiến, nâng cao chất lượng một cách rõ nét cả hình thức lẫn nội dung, tạo sức hấp dẫn, bổ ích và sinh động trong lòng bạn đọc - nhất là thế hệ trẻ.

Có tính phản biện

Báo Thanh Niên luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và các sự kiện thời sự chính trị - chính sách pháp luật, tình hình thực tế để phản ánh trung thực, khách quan, chính xác các sự kiện mà xã hội quan tâm;

Tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; có tính phát hiện và phản biện mang hiệu quả tuyên truyền tốt; phổ biến rộng rãi những kiến thức pháp luật, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, chỉ kinh nghiệm làm ăn; mạnh dạn đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử, xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, các hiện tượng tiêu cực, tham ô, lãng phí và các tệ nạn xã hội, những hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua nhiều thể tài, thể loại: tin, bài phản ánh, phóng sự, phỏng vấn, ghi chép, mẩu chuyện... Báo Thanh Niên đã thực sự là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Nổi bật, trong mỗi số báo có những bài viết "đinh" với nội dung đa dạng, phong phú, hình ảnh minh họa sắc nét, được giới thiệu trên trang nhất là nét riêng của báo. Tôi rất thích đọc các bài viết trên những chuyên mục: Đời sống, Văn hóa, Giáo dục, Giới trẻ, Sức khỏe…

Chuyên mục Bạn đọc phản ánh kịp thời sự kiện, các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội… cần được quan tâm tháo gỡ. Chuyên mục Chính trị, Thời sự, Kinh tế, Du lịch, Công nghệ, Thể thao… thật ấn tượng và sâu sắc.

Coi trọng cộng tác viên

Tin, bài trên Báo Thanh Niên ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ... giúp bạn đọc nâng cao được hiểu biết và tầm nhận thức được mở rộng.

Báo Thanh Niên luôn coi trọng cộng tác viên và bạn đọc; thường xuyên đăng tải nhiều tin, bài, ảnh, thư góp ý xây dựng... của bạn đọc, cộng tác viên.

Theo tôi trong thời gian tới, Báo Thanh Niên hãy tiếp tục giới thiệu kịp thời nhiều gương người tốt, việc tốt, gương ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, làm giàu chính đáng và những nét đẹp trong đời sống thường ngày... Duy trì và phát huy cuộc thi Sống đẹp và có những tin, bài tuyên truyền về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm làm ăn có hiệu quả trên các lĩnh vực, kết nối cộng đồng...

Mong Báo Thanh Niên mở nhiều chuyên mục khác để tăng thêm phần phong phú, hấp dẫn và bổ ích. Bên cạnh những tin, bài tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… cần có thêm nhiều tin, bài mang tính tham vấn, phản biện xã hội sâu sắc; các bài phản ảnh về tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, tham ô, tiêu cực, lãng phí.

Và những bài tuyên truyền về hiệu quả xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới và cuộc vận động "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phát huy những chuyên mục bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, của thế hệ thanh thiếu niên và giới thiệu nhiều sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…