Thanh Niên và tôi: Thanh Niên cùng các cuộc thi nhiều ý nghĩa

Lan tỏa điều tốt đẹp

Tôi cảm thấy cuộc đời này còn nhiều điều tươi sáng và đáng để tôi học hỏi từ những bài biết, truyện ngắn trong các cuộc thi này.

Tôi, một nhân viên văn phòng, cụ thể là kế toán, hằng ngày phải làm việc với những con số khô khan, đầu vừa nhức, mắt vừa mỏi, đôi lúc tôi muốn thoát ra, thỏa mãn niềm đam mê viết lách của tôi.

Trong suốt quá trình học tập và công tác, tuy tôi gắn với các môn toán, lý, hóa nhiều hơn nhưng ngữ văn vẫn là thứ gì đó tôi rất thích.

Và một ngày đẹp trời tháng 7 năm 2024 (cụ thể là ngày 17.7.2024), sau khi nhìn thấy thông tin của cuộc thi Sống đẹp lần 4 trên Báo Thanh Niên, tôi đã chợt nhớ ra tôi cần phải lan tỏa tinh thần xung kích, sự năng nổ cùng tấm lòng nhân ái của các cô, dì, chị, em, bạn bè trong Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) đến với mọi người và "lửa" văn chương trong tôi lại nổi lên.

Tôi liền viết ngay một bài viết mà qua đó, tôi mong rằng mọi người sẽ trân quý hơn những người phụ nữ xung quanh chúng ta. Bài viết vỏn vẹn chỉ có hơn 800 từ nhưng trong đó chất chứa bao nhiêu sự ngưỡng mộ, thán phục, xúc động của tôi dành cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Thạch nói riêng và toàn thể Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nói chung.

Thật bất ngờ và vui sướng khi bài viết của tôi được chọn đăng vào ngày 14.8.2024 trên Báo Thanh Niên Online với tiêu đề Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Thạch và công tác cộng đồng. Tôi háo hức thông báo cho các chị, các chị rất vui nhưng lòng cũng nặng trĩu.

Các chị bảo: "Công sức của các chị còn nhỏ bé lắm, ngoài kia còn biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu tổ chức khác họ cũng đang làm như các chị. Các chị chỉ mong bài viết này của em có sức lan tỏa đến mọi người nhiều hơn thông qua Báo Thanh Niên để mọi người có động lực tiếp tục cống hiến và cùng nhau giúp đỡ mọi người trong xã hội nhiều hơn, giúp người vì tấm lòng chứ không phải vì hư danh em nhé".

Bài viết tuy không đạt giải nhưng tôi cũng cảm thấy vui trong lòng, vì đó là lần đầu tiên bài viết của tôi được đăng báo. Và cũng nhờ cuộc thi, tôi biết đến nhiều người cũng đang lan tỏa sự tích cực mỗi ngày.

Chuyên trang Sống đẹp của Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Cuộc thi tiếp theo mà tôi tham gia trên Báo Thanh Niên là cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen: An toàn tiết kiệm - kinh nghiệm sẻ chia năm 2025. Nhờ cuộc thi này, tôi biết được nhiều mẹo nhỏ, mô hình rất hay trong việc tiết kiệm điện, giữ an toàn điện… trong gia đình, nơi làm việc. Và lại thật bất ngờ, tôi đã tim đập, chân run khi biết một lần nữa bài viết của tôi được chọn đăng vào ngày 3.7.2025 với tiêu đề Bài học tránh lãng phí điện ở gia đình tôi.

Cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen trên Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hai bài viết được chọn đăng Báo Thanh Niên của tôi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Chia sẻ sự gắn bó với Báo Thanh Niên qua các cuộc thi viết

Hằng ngày, ngoài đọc các thông tin khác, tôi thường xuyên ra vào trang của cuộc thi đọc các bài viết khác để tích góp thêm kinh nghiệm cho bản thân rồi từ đó áp dụng vào gia đình tôi.

Một trong những ý tưởng mà tôi rất thích đó là việc "tất cả các ổ cắm điện tôi đều để cao từ 1,6 m trở lên và đều có nắp đậy" của tác giả Cao Hy ở TP.HCM. Tuy đó chỉ là một việc làm nhỏ, nhưng rất thiết thực khi đảm an toàn cho các bé ở nhà, ở trường và nhất định, khi xây nhà mới, có các con, các cháu nhỏ, tôi sẽ áp dụng theo cách này. Hay như chú Tám ở Củ Chi, đã có một bài viết quá hay khi đề cập đến việc "không biết cứ hỏi... tổng đài 1900 545454" với những kinh nghiệm hữu ích khi không biết báo cáo sự cố điện hay các vấn đề về điện cho ai thì nay đã có tổng đài...

Và thật bất ngờ, vui sướng hơn nữa khi bài viết của tôi đã đạt giải khuyến khích của chính cuộc thi này.

Và cuộc thi Thanh Niên và tôi cũng nằm trong số những cuộc thi như vậy. Đây là nơi để mọi người có thể tự do nói về sự gắn bó của tôi với Báo Thanh Niên, cũng là nơi để mọi người có những gì hài lòng hoặc không hài lòng giãi bày với quý báo. Hoặc đơn giản hơn, cuộc thi này là nơi tôi có thể cho khả năng viết của tôi không bị thụt lùi… Hy vọng sau cuộc thi này, sẽ có nhiều bạn sẽ như tôi, ngày càng yêu thêm Báo Thanh Niên, ngày càng thích viết hơn để không còn khô cứng, lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo và Báo Thanh Niên sẽ ngày càng có thêm nhiều cộng tác viên chia sẻ bài viết, cảm nghĩ hơn nữa.



Các cuộc thi viết trên Báo Thanh Niên thật ý nghĩa, nó vừa là sân chơi để mọi người thỏa mãn niềm đam mê viết văn, vừa là nơi để mọi người chia sẻ những kinh nghiệm sống, những thành tựu, những gương điển hình … Từ đó, giúp cho mọi người thêm yêu cuộc đời, có thêm tinh thần, động lực để làm việc, cống hiến, tin tưởng vào cuộc sống luôn có nhiều người, nhiều điều tốt đẹp.

Cuối cùng, kính chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!