Đời sống Thanh Niên và tôi

Thanh Niên và tôi: Trân quý 'những chú tuần lộc'

Hoàng Xuân Nam
Hoàng Xuân Nam
21/12/2025 13:17 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết Thanh Niên và tôi, tôi cũng xin được góp phần vào câu chuyện lớn của Báo Thanh Niên.

Lăn xả trong công việc

Tôi rất ấn tượng về bài viết Tôi vượt qua nỗi sợ như thế nào? của nhà báo Nguyễn Phúc. Công việc của phóng viên thường trú thật nhiều hiểm nguy, chấp nhận dấn thân vào vùng lũ để cung cấp thông tin cho hàng triệu độc giả, khán giả cả nước. Hành trình làm việc 16 năm của nhà báo Nguyễn Phúc và đồng nghiệp là cả một hành trình dài chưa có hồi kết. Tôi rất trân quý sự yêu nghề của nhà báo, lăn xả vào vùng lũ, tường thuật khi bão đến, họ bị cuốn vào quy trình tác nghiệp mà quên mất rằng phía sau họ còn gia đình nhỏ cũng rất cần ở bên họ khi thiên tai bão lũ ập đến. Hậu phương của nhà báo là vợ con, bố mẹ lo lắng khi con mình đến vùng lũ để đưa tin, đôi khi tính mạng gặp nhiều bất trắc.

Thảm họa sạt lở đất tại Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cũ) chính là nỗi kinh hoàng mà tôi đọc báo cũng có thể cảm nhận được. Sạt lở đất ập xuống diễn ra rất nhanh chóng, không thể trở tay, nhóm phóng viên và bộ đội công binh phải bỏ chạy tán loạn, nhà báo Nguyễn Phúc trượt chân ngã xuống hố và may sao có anh bộ đội kéo tay lên, thoát chết trong gang tấc. Lúc đó tôi đọc tin như chính người thân của mình thoát nạn vậy.

TRÂN QUÝ NHỮNG CHÚ TUẦN LỘC trong cuộc thi Thanh Niên và tôi - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Phúc tiến vào khu vực sạt lở ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 năm 2020

ẢNH: T.N

Nhà báo đó cũng là người dân bình thường, nhưng trong dòng máu của họ yêu nghề đến quên hết sự hiểm nguy trong công việc. Câu nói "sẽ không quay lại nữa" đêm hôm trước mà hôm sau anh lại cùng đồng nghiệp bàn kế hoạch lên Hướng Hóa là minh chứng cho lòng yêu nghề, truyền cảm hứng cho bạn đọc chúng tôi.

Hình ảnh phóng viên Phạm Đức lội suối suốt 5 tiếng mới vào được xã Nhôn Mai (Nghệ An) sau trận lũ quét hồi tháng 5 năm 2025 đến phóng viên Mạnh Cường băng bộ 3 giờ đồng hồ từ quốc lộ 40B đến hiện trường làm chúng tôi khâm phục sự lăn xả trong công việc.

Khoảnh khắc nhà báo Mạnh Cường chết lặng khi thấy cả ngôi làng biến mất, chỉ còn đống đổ nát, bùn lầy, tiếng khóc thảm thương tìm gọi người thân khiến độc giả chúng tôi thấy xé lòng, như mất mát xảy ra đối với chính mình vậy. Đó là sự xót xa cho đồng bào, thương cảm với sự hy sinh mất mát của người dân vô tội.

TRÂN QUÝ NHỮNG CHÚ TUẦN LỘC trong cuộc thi Thanh Niên và tôi - Ảnh 2.

Phóng viên Phạm Đức lội suối suốt 5 tiếng mới vào được xã Nhôn Mai (Nghệ An) sau trận lũ quét hồi tháng 7.2025

ẢNH: T.N

Lan tỏa lòng bác ái đến cộng đồng

"Những chú tuần lộc" của giai đoạn hậu bão lũ là câu nói ví von của nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, nguyên Trưởng văn phòng miền Trung của Báo Thanh Niên. Ngoài việc đưa tin về bão lũ, các nhà báo còn tham gia cứu trợ đưa hàng cho bà con vùng lũ. Lịch trình quay vòng: sáng lên đường, trưa phát quà, tối về muộn, rảnh nơi đâu thì tranh thủ viết tin, bố trí kế hoạch hôm sau.

Ngoài tiền và quà, Báo Thanh Niên đã hoàn thành 8 căn nhà cho bà con ở Hướng Việt, ngoài ra nhà báo Nguyễn Phúc còn chung tay trong việc dựng lên 50 căn nhà tình nghĩa từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc cho bà con vùng lũ ở Quảng Trị.

Đó chính là nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa lòng bác ái đến cộng đồng, sự sẻ chia của nhà báo đã truyền cảm hứng cho bạn đọc chúng tôi cùng vận động người dân ở địa phương mình tham gia việc đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung, ai có gì góp đấy, từ vật dụng thường ngày đến thuốc men, đồ ăn hay tiền bạc, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.

Tôi xin chúc cho các nhà báo luôn luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, luôn cháy hết mình với công việc và luôn truyền cảm hứng cho bạn đọc chúng tôi về tinh thần trách nhiệm công việc và cộng đồng.

Thanh Niên và tôi: Trân quý 'những chú tuần lộc' - Ảnh 1.

