Thanh Niên và tôi: Trang 8 - nơi tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời

Trang báo nâng tầm việc đời thường thành những bài học sống đẹp

Đó là trang 8 của Báo Thanh Niên, nơi chuyên mục 24/7 kiên trì giữ vai trò là "người truyền lửa". Đọc những câu chuyện tử tế ở đó, tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống có nhiều thách thức, nhưng những câu chuyện và niềm tin vào sự tử tế, lòng nhân ái vẫn luôn là nguồn sức mạnh để hồi sinh những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

Đối với tôi, trang 8 không chỉ là một mục báo, mà là một minh chứng, một triết lý sống được Báo Thanh Niên giữ lại để lan tỏa, cũng như khẳng định rằng, cuộc sống nào cũng phải vận hành trên nền tảng của sự hào hiệp, tử tế, nhân văn và tin cậy.

Trang 8 Báo Thanh Niên, số ra ngày 11.12.2025 ẢNH: T.N

Lý do đầu tiên và sâu sắc nhất khiến tôi gắn bó với trang 8 Báo Thanh Niên chính là sự "rưng rưng" mỗi ngày mà trang báo mang lại. Khi những trang báo khác cung cấp thông tin "nóng" về thế giới bên ngoài, mục 24/7 lại hướng sự chú ý đầy ấm áp vào thế giới bên trong tâm hồn người đọc, bằng chính những câu chuyện do nhân vật tạo ra từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống nhưng đầy đẹp đẽ giữa người với người.

Mỗi câu chuyện mà trang mục 24/7 mang lại như một "gờ giảm tốc" cho bạn đọc trong cuộc sống hối hả và dễ lướt qua nhau này. Bằng cách chọn lọc và trình bày những câu chuyện, nghĩa cử giản dị - từ việc một người công nhân dành tiền lương ít ỏi để giúp đỡ đồng nghiệp, đến hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ - trang 8 Báo Thanh Niên đã nâng tầm những việc làm đời thường thành những bài học sống đẹp vô giá. Sự chân thực, không kịch tính hóa của chuyên mục này giúp thông điệp về lòng tử tế từ trái tim chạm đến vạn trái tim.

Thanh Niên định hình nhân cách và lối sống của tôi

Những nghĩa cử ấm áp được trang 8 truyền tải không chỉ dừng lại ở mức cảm xúc, mà trang báo đã len lỏi vào tiềm thức, tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ trong quan điểm sống và hành vi của tôi.

Trước đây, tôi từng khá khép mình và hoài nghi về sự chân thành trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng từ những câu chuyện xúc động đến lặng người trên trang mục 24/7 mà tôi luôn theo dõi qua nhiều năm, đã như từng hạt phù sa dần bồi đắp trong tôi một lý lẽ không thể bị đánh bại về sự tốt đẹp trong cuộc sống, nó luôn hiện hữu chứ chẳng vô hình như tôi từng nghĩ trước kia. Tôi dần thay đổi góc nhìn, thay đổi mình và trở nên cởi mở, quan tâm hơn với mọi người xung quanh, học cách tin tưởng và chủ động chăm sóc, san sẻ những điều có thể mang lại tiếng cười, niềm vui với xung quanh mình.

Cụ thể, sự hào hiệp và lòng nhân ái đầy vô tư được thể hiện qua hàng nghìn bài viết nơi trang 8 đã thôi thúc tôi đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt cho bản thân: Hiến tạng cứu người. Tôi nhớ đến câu chuyện về anh Nguyễn Văn Vẹn ở Đồng Tháp, người đã suốt 7 năm dùng chiếc xe cứu thương của mình để chở bệnh nhân nghèo miễn phí. Hay em sinh viên Trần Thị Anh Thơ ở Huế, người đã hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng ngay khi vừa tròn 18 tuổi với tuyên ngôn: "Chết là hết nhưng cho đi là còn mãi… Và, không biết bao nhiêu câu chuyện đẹp đẽ khác từ những người vô danh khắp nơi nhưng lại có trái tim đầy ấm áp như thế.

Những hành động như thế, đặt lợi ích cộng đồng lên trên cá nhân và giới hạn tuổi tác, đã tạo ra một sự cộng hưởng sâu sắc trong tôi. Nó không chỉ đơn thuần là truyền cảm hứng, mà còn dẫn tôi đến quyết định vui vẻ hiến tạng sau khi qua đời cho bất kỳ bệnh nhân nào đang cần.

Sinh viên Trần Thị Anh Thơ ở Huế, người đã hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng ngay khi vừa tròn 18 tuổi ẢNH: NVCC

Đây là một quyết định mà tự tôi thấy vui vì thấy mình có ý nghĩa với người khác, và tất nhiên quyết định đó được cộng sinh từ chính tinh thần "trang 8" trong tôi. Hiến tạng là trao đi sự sống một cách trọn vẹn và không điều kiện, biến sự kết thúc của mình thành sự khởi đầu cho người khác. Tôi không nghĩ mình "hào hiệp", tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất tiếng lòng của mình sau bao năm hành trình cùng trang mục 24/7.

Và như thế, trang 8, với 24/7, đã không chỉ định hình thói quen đọc báo, mà tự bao giờ đã định hình cả nhân cách và lối sống của tôi. Từ sự cởi mở, tin tưởng hơn vào mọi người, đến những quyết định riêng khiến tôi cảm thấy mình có ý nghĩa với cuộc sống, tất cả đều có sự đóng góp lớn lao từ tinh thần tử tế mà Báo Thanh Niên đã kiên trì gieo trồng trong lòng tôi và nhiều bạn đọc suốt 40 năm qua. Nó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng, lối sống đẹp chính là sức mạnh đáng giá nhất mà bất cứ xã hội nào cũng cần, cũng trân trọng.

Cảm ơn Báo Thanh Niên vì các bạn đã hiện diện và phụng sự.