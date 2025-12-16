Thanh Niên và tôi: Nhờ Thanh Niên, tôi dũng cảm truyền cảm hứng

Bài báo đã truyền cho tôi động lực

Và những người đó là ai? Họ thậm chí còn có hoàn cảnh éo le hơn tôi nhiều. Họ thuộc cộng đồng nhiễm căn bệnh thế kỷ, họ nhận vô vàn sự công kích thiếu tích cực vì thuộc LGBT và cả vô số hoàn cảnh khác nữa. Tôi tiếp tục với những số phận ấy từ khi đọc bài báo của Thanh Niên nói về khó khăn của Việt Nam trong phòng, chống HIV/AIDS. Bài báo viết rất logic, khoa học mà thấm đẫm tình cảm, sự lo lắng cho những người không may. Có thể nói bài báo ấy từ hơn chục năm trước đã thức tỉnh tôi, truyền cho tôi động lực tham gia một chút vào công tác của tổ chức xã hội hỗ trợ cho người bệnh.

Cũng chính từ các bài báo đậm chất nghiên cứu và truyền tải thông tin về căn bệnh này trên góc nhìn tích cực mà tôi có thêm nhiều kiến thức để tự tin hơn trong việc viết các bài báo tuyên truyền, lan tỏa tư tưởng sống tích cực cho cộng đồng nhìn nhận đúng đắn hơn về một bộ phận trong xã hội, những người gặp khó khăn mà không dám chia sẻ, thổ lộ.

Tác giả - hàng dưới bên phải ngoài cùng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Trái tim luôn có chỗ cho sự cảm thông và thấu hiểu, chính từ sự lan tỏa thông tin về căn bệnh "khó nói" này của một tờ báo chính thống như Thanh Niên mà những người như tôi có thêm dũng khí để dám đi tiếp xúc và truyền cảm hứng cho cộng đồng để họ thông cảm hơn với những người có hoàn cảnh éo le ấy.

Đến khi, tôi có đủ kinh nghiệm để truyền tải những câu chuyện éo le, biến thành bài học để mở thêm một chút cánh cửa trái tim của mọi người thì cũng chính là lúc tôi nhận ra rằng mình đã vượt qua bản thân.

Lan tỏa cách sống đẹp cho cộng đồng

Tôi từng chỉ là một độc giả lặng lẽ háo hức đọc Thanh Niên mỗi ngày, nhưng bây giờ tôi cố gắng rút ra bài học từ mỗi bài báo. Trên từng chuyên mục của Thanh Niên, điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là sự chỉn chu. Từ cách truyền tải đến chất lượng của mỗi bài viết, độc giả đều có thể tiếp nhận đa phương tiện, đa giác quan: nghe, nhìn và cảm nhận. Đó chính là giá trị tích cực của Thanh Niên, là người bạn, người đồng hành và cả người chia sẻ đến với mỗi độc giả.

Đối với những người mà tôi đã đồng hành, khi có dịp tôi đều chia sẻ những bài báo mang đến thông tin tích cực, những tấm gương và quan điểm sống đáng học hỏi. Đó là nguồn động viên đem đến cho chúng tôi tri thức và lan tỏa sự tử tế trong thời đại này. Từ một người dè dặt và trầm cảm, tôi mạnh dạn hơn trong việc kết nối với mọi người. Tôi lấy chính những bài báo của mình đã được đăng trên Thanh Niên để làm ví dụ về việc vượt qua bản thân mình, để những người bạn cùng đồng hành lan tỏa cách sống đẹp hơn cho cộng đồng.

Tuy rằng vẫn chưa làm được gì nhiều, nhưng với việc gắn bó với Báo Thanh Niên, tôi nhận ra thành quả lớn nhất của mình không phải là làm được việc lớn lao thế nào mà là hằng ngày được lan tỏa cách sống tích cực hơn đến bạn bè và người khác, nhất là những người thuộc nhóm sống lặng lẽ và khó nói.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in thời đó, khi hai tay mân mê tờ báo giấy Thanh Niên đến nhàu nát. Tôi ngày nào cũng ghé qua sạp báo để đọc tin tức trên Thanh Niên trước khi đi làm. Đó chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi, đem đến cho tôi cảm hứng sáng tạo trước khi lao vào dòng đời khốc liệt. Rồi khi tan làm, cũng chính những bài viết truyền cảm hứng, những tác phẩm văn học sâu sắc trên Thanh Niên đã níu chân tôi tiếp tục làm công việc cùng tham gia lan tỏa quan niệm sống đẹp cho cộng đồng.

Hai chục năm gắn bó với Thanh Niên, dù là báo giấy hay bản điện tử, sự phát triển của tờ báo Thanh Niên có thể ví như sự trưởng thành của một con người. Từ truyền thống, lịch sử, bản sắc, văn hóa và chuyển mình hội nhập, Thanh Niên đều cho thấy sự hết mình của một tờ báo hàng đầu của nước nhà, như chính tinh thần xung kích của thanh niên Việt trong thời đại mới.