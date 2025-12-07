Thanh Niên và tôi: Triết lý và tính lan tỏa của Báo Thanh Niên

Thanh Niên đã cuốn hút tôi

Khi ấy, một sinh viên mới ra trường với bao hoài bão, muốn lăn lộn vào cuộc đời sóng gió đã có những phút giây nhìn lại mình, nhìn lại cuộc sống của người dân. Những bài báo mang nặng tính vận động nhưng không khô khan, mang triết lý nhưng dạt dào cảm xúc trên Báo Thanh Niên đã cuốn hút tôi.

Ở thời điểm đó, tôi đã gặp một số khó khăn khi mới bắt đầu đi làm, chủ yếu ở vấn đề giao tiếp và thuyết phục đồng nghiệp cũng như đối tác. Khi ấy, tôi đọc các bài báo Thanh Niên súc tích, gãy gọn và đầy logic, tôi nhận ra một điều: "À ra vậy, cách để người ta nghe mình cũng không khó lắm, quan trọng là ở tâm huyết và sức thuyết phục của lời nói".

Thật sự, trong các bài báo trên Báo Thanh Niên có một khí chất rất riêng, đó là tính đanh thép, tính triết lý nhưng được gắn kết bởi tâm huyết, bởi tấm lòng. Các tác giả viết bài trên Báo Thanh Niên đều là những cây bút sắc sảo, mang cả tinh túy của nghề báo vào trong bài viết chỉ một, hai trang. Trong từng con chữ, các tác giả quen thuộc trên Báo Thanh Niên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của nhà báo chân chính.

Cột cờ Hải đăng Mũi Điện - Phú Yên (cũ, nay là tỉnh Đắk La81k) tác giả chụp trong một buổi đi lấy tư liệu viết bài ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Lan tỏa tinh thần vươn lên cho giới trẻ

Từ báo giấy cho đến báo mạng và bây giờ là truyền thông đa phương tiện, Báo Thanh Niên luôn vận động và sáng tạo. Đọc các chuyên mục của Báo Thanh Niên, tôi luôn thấy toát lên sự trân quý độc giá. Các điểm sáng, các phong trào của thanh niên được đưa lên báo theo góc nhìn vô cùng đời thường nhưng cũng rất sáng tạo, đó chính là điều vô cùng đáng quý.

Thật vậy, sự gắn bó với các hoạt động xã hội nói chung và phong trào thanh niên nói riêng đã được Báo Thanh Niên truyền tải nhanh chóng, đầy đủ; thực hiện các tuyến bài phong phú, đa dạng. Báo Thanh Niên đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ tổ chức, tuyên truyền tư tưởng của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, đến mọi miền đất nước.

Trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế và hoạt động của báo chí thay đổi rất nhiều so với cách đây mấy chục năm, Báo Thanh Niên đang đứng trước một thử thách không hề dễ, đó là góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên một sức mạnh tổng hợp đưa đất nước phát triển. Với các bài viết mang tính triết lý cao đã thu hút và tác động tích cực, lan tỏa tinh thần phấn đấu vươn lên cho giới trẻ Việt Nam ngày nay.

40 năm, chúng ta nhìn lại một tờ báo có truyền thống lịch sử. Không chỉ bám sát cơ sở, bám sát địa phương, Báo Thanh Niên đã tạo ra được một sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Các thông tin luôn được các phóng viên, cộng tác viên của Báo Thanh Niên nắm bắt kịp thời với tinh thần vô tư, trong sáng.

40 năm một tờ báo luôn chiến đấu bằng vũ khí là những bài báo triết lý và đầy tính lan tỏa, Báo Thanh Niên đã, đang và sẽ luôn bên cạnh các độc giả chúng ta!