Thanh niên Việt toàn cầu chung nhịp đập cống hiến

Biến khát vọng thành những giá trị cụ thể cho đất nước

Là một nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, tôi luôn tin rằng dù ở bất kỳ đâu, mỗi người trẻ đều mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Điều mà nhiều trí thức trẻ như chúng tôi cần không chỉ là lời kêu gọi trở về, mà còn là những cơ chế kết nối hiệu quả để có thể đóng góp từ chính nơi mình đang học tập, nghiên cứu và làm việc.

Tôi đánh giá cao những nỗ lực của tổ chức Đoàn trong thời gian qua khi đã tạo ra các diễn đàn và mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu. Nhờ đó, nhiều nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu viên trẻ có cơ hội chia sẻ tri thức, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đóng góp ý tưởng cho các vấn đề phát triển của đất nước. Những hoạt động như vậy giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với quê hương, đồng thời thấy rằng những đóng góp của mình được lắng nghe và trân trọng.

Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, nhưng theo hướng thực tiễn hơn nữa. Thay vì chỉ dừng lại ở các diễn đàn trao đổi, chúng ta cần nhiều chương trình hợp tác cụ thể để kết nối các chuyên gia trẻ với các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và các dự án phát triển tại Việt Nam. Khi đó, tri thức sẽ không chỉ được chia sẻ mà còn được chuyển hóa thành những giải pháp tạo ra giá trị thực tiễn.

Tôi cũng mong Đoàn sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ người trẻ theo đuổi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ, chuyển đổi số và các thách thức về biến đổi khí hậu, Việt Nam cần một thế hệ thanh niên không chỉ có khát vọng mà còn được trao cơ hội để thử nghiệm, sáng tạo và chấp nhận những ý tưởng mới.

Tôi tin rằng sức mạnh lớn nhất của thanh niên không nằm ở sức trẻ, mà ở khả năng biến tri thức thành hành động và biến khát vọng thành những giá trị cụ thể cho cộng đồng và đất nước.

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Đoàn đã tạo động lực để người trẻ vươn tới ước mơ

Gắn bó sâu sắc với Đoàn - Hội như một cơ duyên trong suốt thời gian đi học, tôi luôn cảm thấy may mắn và tự hào khi được trưởng thành dưới sự chở che và định hướng của Đoàn thanh niên. Tuy đã tạm rời Việt Nam để theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu, nhưng tôi luôn cảm thấy biết ơn và tự hào là một người trẻ Việt Nam, được mang theo tình yêu quê hương, bản sắc dân tộc và mong muốn học hỏi với bạn bè quốc tế.

Với tôi, Đoàn tạo môi trường quan trọng giúp nhiều thế hệ thanh niên phát triển và định hướng bản thân. Thông qua các phong trào học tập, tình nguyện, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, Đoàn đã tạo động lực để người trẻ được nuôi dưỡng khát vọng, vươn tới ước mơ và cống hiến cho xã hội.

Khi học tập ở nước ngoài, tôi càng nhận ra rằng những kiến thức và trải nghiệm mình có được trong suốt thời gian là một đoàn viên và cán bộ Đoàn đã giúp ích cho tôi trong vô số tình huống và hoàn cảnh. Tôi tin rằng chúng tôi đang lớn lên mỗi ngày, sự đóng góp có thể còn rất nhỏ bé, nhưng nếu tích lũy và chia sẻ, sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực và to lớn vào sự phát triển chung của đất nước.

Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới gần gũi, sáng tạo và thiết thực hơn với thanh niên. Tôi hy vọng Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, kết nối và tạo thêm nhiều cơ hội cho thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam được hội nhập với quốc tế, các tri thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài được tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu, giao lưu và những chương trình đóng góp phù hợp cho quê hương, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ không biên giới.

Và dù ở bất cứ nơi đâu, nếu mỗi người trẻ Việt Nam giữ được tinh thần học hỏi, trách nhiệm và tình yêu đất nước, chúng ta đều có thể cùng nhau đóng góp cho một Việt Nam ngày càng phát triển, nhân văn và hội nhập.

Bác sĩ Lê Kiều Nhi, nghiên cứu sinh năm cuối tại Trường Y khoa Kansai, Nhật Bản

Làm chủ tương lai, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng

Tôi không khỏi tự hào khi được giới thiệu đến bạn bè quốc tế về thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, năng động, nghĩa tình và vươn lên từng ngày. Dẫu xa quê hương, tôi luôn hướng về Tổ quốc với niềm tin mạnh mẽ rằng thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước song hành với tinh thần tự cường, tiên phong để góp phần xây dựng đất nước ngày càng dân chủ, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Với tôi, Đoàn là người bạn đồng hành, chỗ dựa tin cậy, chiếc nôi nuôi dưỡng hoài bão và là bệ phóng vững chắc cho thanh niên vươn ra biển lớn. Chính vì vậy, trên hành trình học tập và hội nhập quốc tế, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò của tổ chức Đoàn trong việc bồi dưỡng lý tưởng, hun đúc khát vọng cống hiến để thế hệ trẻ dần trưởng thành và trở thành rường cột của nước nhà.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có ý nghĩa to lớn và đặc biệt đối với tuổi trẻ cả nước. Là đảng viên, thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh và trí thức trẻ Việt Nam tại Mỹ, tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào đại hội. Tôi mong rằng đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực để phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Tôi cũng hy vọng lực lượng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài sẽ ngày càng được quan tâm hơn, được trao thêm nhiều cơ hội để kết nối tri thức, được hỗ trợ các dự án nghiên cứu, sáng kiến cộng đồng và các hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Kính chúc đại hội thành công rực rỡ, tiếp tục là ngọn cờ đầu truyền cảm hứng và dẫn dắt thế hệ đoàn viên, thanh niên không ngừng rèn đức, luyện tài, vừa hồng vừa chuyên để làm chủ tương lai và xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng.

Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội Liên hiệp lưu học sinh, học viên cao học ngành Hoa Kỳ học, thành viên Hội đồng sau đại học tại Đại học Wyoming, Mỹ

Tự hào tổ chức Đoàn

Tôi luôn cảm thấy tự hào khi được trưởng thành trong môi trường của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đối với tôi, Đoàn không chỉ là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên mà còn là nơi định hướng lý tưởng, hun đúc khát vọng cống hiến và tạo điều kiện để mỗi người trẻ phát triển toàn diện bản thân thông qua các hoạt động học tập, nghiên cứu, tình nguyện và phục vụ cộng đồng.

Tôi đặc biệt tự hào vì trong suốt quá trình phát triển của đất nước, tổ chức Đoàn luôn là lực lượng tiên phong, tập hợp và phát huy sức trẻ Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Thông qua các chương trình, phong trào và dự án ý nghĩa, Đoàn đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và ý chí vươn lên của nhiều thế hệ thanh niên, trong đó có những người trẻ đang học tập và làm việc ở nước ngoài như chúng tôi.

Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Tôi mong Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ việc thành lập và phát triển các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam tại các quốc gia có đông thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống. Đồng thời, cần có thêm những hoạt động sáng tạo nhằm thu hút thế hệ trẻ là con em người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đặc biệt thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, gìn giữ tiếng Việt và kết nối với quê hương.

Việc kết nối, tập hợp và phát huy nguồn lực từ đội ngũ trí thức trẻ, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đưa khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam trở thành những đóng góp thiết thực cho tương lai dân tộc.

Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, nghiên cứu sinh kinh tế năm cuối tại ĐH Công nghệ Sydney

Kim chỉ nam cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình

Dẫu cho học tập, làm việc trong nước hay đang tu nghiệp ở nước ngoài, nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam vẫn luôn không ngừng rực sáng. Với tôi, việc được tham gia công tác Đoàn từ những năm tháng đại học là một trải nghiệm nền tảng. Quá trình rèn luyện ấy đã trang bị cho tôi những kỹ năng thực hành xã hội và tinh thần không ngừng học hỏi, từ đó giúp tôi thích nghi nhanh chóng hơn khi bước vào môi trường mới nhiều khác biệt.

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, bản thân tôi nhìn nhận khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai" mang tính thực tiễn cao và bao hàm đầy đủ cho định hướng hình mẫu đoàn viên, thanh niên thời đại mới. Đây chính là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đúng như thông điệp đã được gửi gắm qua bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tôi tin tưởng đại hội sẽ lựa chọn được những đại diện ưu tú, đồng thời đề ra các mục tiêu nhiệm kỳ sát với thực tế, tạo không gian thuận lợi để người trẻ phát huy năng lực cống hiến. Hơn hết, tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, có những giải pháp hỗ trợ du học sinh đang học tập và làm việc tại nước ngoài có thêm nhiều cơ hội được mang kiến thức chuyên môn và trải nghiệm văn hóa từ khắp nơi trên thế giới phục vụ quê hương, đất nước.

Là một trí thức trẻ đang học tập ở xa Tổ quốc, tôi luôn ý thức việc phải không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập và nghiên cứu, không ngừng rèn luyện và phát triển theo định hướng của tổ chức Đoàn. Bên cạnh đó, mỗi thanh niên còn là đại sứ giới thiệu văn hóa Việt Nam, tinh thần tuổi trẻ của đoàn viên, thanh niên các thế hệ cho bạn bè thế giới. Đó là cách thiết thực nhất để tôi cùng chung sức với thanh niên cả nước. Kính chúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Đạt, nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp quốc gia Buryat, Liên bang Nga