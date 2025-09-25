Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới
Quan sát:

Thành viên làm thay đổi liên minh

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
25/09/2025 07:31 GMT+7

Việc Pháp, Anh và một số thành viên EU và NATO chính thức công nhận Nhà nước Palestine là bước chuyển rất cơ bản chính sách đối ngoại của họ về Palestine cũng như giải pháp chính trị cho vấn đề Israel - Palestine.

Thành viên làm thay đổi liên minh - Ảnh 1.

Một người vẫy cờ Palestine tại một buổi lễ được tổ chức tại trụ sở phái đoàn Palestine tại Vương quốc Anh hôm 22.9

ảnh: REUTERS

Sự công nhận vừa nêu khẳng định các nước phương Tây trên kiên định quan điểm ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine, có chủ quyền và lãnh thổ cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel ở khu vực Trung Đông.

Xưa nay, nội bộ EU và NATO vẫn có sự đồng thuận quan điểm về Israel nhưng lại phân rẽ về Palestine. Hiện vẫn còn có nhiều thành viên của hai liên minh này tuy ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel ở khu vực Trung Đông nhưng vẫn không chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Bây giờ, cả hai liên minh này sẽ thêm khó xử khi sự bất đồng quan điểm trong nội bộ về Palestine trở nên thêm sâu sắc và thêm áp lực đối với các thành viên của liên minh chưa hoặc không chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Sự gia tăng áp lực này tác động không những chỉ theo hướng thôi thúc các thành viên ấy tiến tới chính thức công nhận Nhà nước Palestine độc lập mà còn sẽ dẫn đến hệ lụy là Israel sẽ bị cô lập thêm về chính trị trên thế giới. Chính sách của NATO và EU đối với Palestine cũng như cuộc xung khắc giữa Israel - Palestine sẽ không còn như trước.

Vì thế, vấn đề đặt ra đối với EU và NATO là ổn định và thống nhất nội bộ như thế nào và nên tiếp tục đóng vai trò gì cho an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông trong bối cảnh tình hình mới.

Tin liên quan

Ông Trump bất ngờ thay đổi quan điểm, nói Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Ông Trump bất ngờ thay đổi quan điểm, nói Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ nêu rằng Ukraine có thể giành lại tất cả vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát kể từ khi chiến sự bùng nổ năm 2022.

Khám phá thêm chủ đề

liên minh NATO eu Palestine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận