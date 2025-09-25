Thành viên làm thay đổi liên minh

Một người vẫy cờ Palestine tại một buổi lễ được tổ chức tại trụ sở phái đoàn Palestine tại Vương quốc Anh hôm 22.9 ảnh: REUTERS

Sự công nhận vừa nêu khẳng định các nước phương Tây trên kiên định quan điểm ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine, có chủ quyền và lãnh thổ cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel ở khu vực Trung Đông.

Xưa nay, nội bộ EU và NATO vẫn có sự đồng thuận quan điểm về Israel nhưng lại phân rẽ về Palestine. Hiện vẫn còn có nhiều thành viên của hai liên minh này tuy ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel ở khu vực Trung Đông nhưng vẫn không chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Bây giờ, cả hai liên minh này sẽ thêm khó xử khi sự bất đồng quan điểm trong nội bộ về Palestine trở nên thêm sâu sắc và thêm áp lực đối với các thành viên của liên minh chưa hoặc không chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Sự gia tăng áp lực này tác động không những chỉ theo hướng thôi thúc các thành viên ấy tiến tới chính thức công nhận Nhà nước Palestine độc lập mà còn sẽ dẫn đến hệ lụy là Israel sẽ bị cô lập thêm về chính trị trên thế giới. Chính sách của NATO và EU đối với Palestine cũng như cuộc xung khắc giữa Israel - Palestine sẽ không còn như trước.

Vì thế, vấn đề đặt ra đối với EU và NATO là ổn định và thống nhất nội bộ như thế nào và nên tiếp tục đóng vai trò gì cho an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông trong bối cảnh tình hình mới.