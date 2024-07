Thành viên nhóm BTS sẽ là người cầm đuốc tại Thế vận hội Paris 2024

Công ty chủ quản của Jin (ca sĩ 31 tuổi thuộc nhóm BTS) thông báo anh sẽ tham gia Lễ rước đuốc Olympic sắp tới với tư cách là người cầm đuốc từ Hàn Quốc. Sự kiện này đã bắt đầu từ tháng 4 tại Olympia (Hy Lạp) và sẽ đến nước Pháp trước khi lễ khai mạc của thế vận hội diễn ra.

Theo truyền thống, ngọn đuốc Olympic sẽ đi qua nhiều quốc gia khác nhau và kết thúc tại địa điểm diễn ra Thế vận hội Olympic năm đó. Lần đầu tiên nghi thức này được thực hiện là tại Thế vận hội mùa hè Berlin năm 1936.

Lịch trình chính thức vẫn chưa được công bố, tuy nhiên, Jin sẽ tham gia vào hành trình truyền thống này của Olympic để "lan tỏa thông điệp về hòa hợp và hòa bình".

Là người lớn tuổi nhất trong nhóm nhạc K-pop gồm 7 thành viên, Jin là thành viên đầu tiên trở lại với công chúng vào tháng trước sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài 18 tháng. 6 thành viên còn lại vẫn đang trong quá trình phục vụ quân đội.

Thành viên Jin của BTS Rolling Stone

Sau khi xuất ngũ, Jin đã tổ chức một sự kiện lớn nơi 1.000 người hâm mộ được chọn thông qua một cuộc bốc thăm may mắn và có cơ hội được ôm nam ca sĩ. Big Hit Music, công ty quản lý của nhóm, đã đưa ra thông báo trên nền tảng dành cho người hâm mộ Weverse của họ rằng: "Sự kiện này được chuẩn bị để thực hiện mong muốn của Jin là dành thời gian có ý nghĩa với ARMY (cộng đồng fan hâm mộ của nhóm) vào ngày ra mắt của BTS".

Cùng với công việc sắp tới tại Thế vận hội, nam ca sĩ đã chia sẻ với người hâm mộ trên Weverse: "Tôi đang thu âm và quay các chương trình tạp kỹ. Tôi cố gắng tập trung vào công việc nhưng vẫn muốn xuất hiện nhiều nhất có thể. Các chương trình và bản nhạc sẽ có trong vài tháng nữa, vì vậy hãy đợi thêm chút nữa nhé".

Vào tháng 10.2022, Jin và các thành viên trong nhóm - RM, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook - đã biểu diễn một buổi hòa nhạc không bán vé có quy mô lớn mang tên Yet to Come tại Busan (Hàn Quốc). Sự kiện này nhằm ủng hộ nỗ lực đấu thầu của Hàn Quốc để đăng cai tổ chức World Expo 2030 và đã thu hút rất nhiều ARMY trên toàn thế giới.

Vài ngày sau buổi biểu diễn này, Big Hit Music, công ty con của Hybe Corp., thông báo rằng cả 7 thành viên sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông cáo báo chí cho biết đây là "thời điểm hoàn hảo" và các thành viên của nhóm rất vinh dự khi được phục vụ trong quân đội.

Trong tương lai, BTS dự kiến sẽ tái hợp với tư cách là một nhóm đầy đủ vào năm 2025 khi cả 7 thành viên đều xuất ngũ.

Thế vận hội mùa hè Paris 2024 dự kiến khai mạc vào ngày 26.7. Ngoài sự góp mặt của Jin từ BTS, nhiều nguồn tin cho biết nam rapper kỳ cựu Snoop Dogg cũng sẽ tham gia đưa tin "thường kỳ" về sự kiện này trong một chương trình mang tên Olympic Primetime Show.