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    Tháo dỡ tường rào xây không phép ven rạch Ông Dí ở TP.HCM

    Tháo dỡ tường rào xây không phép ven rạch Ông Dí ở TP.HCM

    Trần Kha
    Trần Kha

    Trưa 11.10.2026, lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ công trình tường rào xây dựng không phép ven rạch Ông Dí (phường An Khánh, TP.HCM) sau phản ánh kéo dài của người dân.

    Liên quan đến phản ánh của người dân về tình trạng rạch Ông Dí (phường An Khánh, TP.HCM) bị thu hẹp dòng chảy mà Báo Thanh Niên từng thông tin, trưa 11.10, lực lượng chức năng đã tổ chức thuê nhân công, điều động máy móc đến tháo dỡ bức tường rào xây dựng trái phép trên khu đất ven rạch.

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    Theo ghi nhận, khoảng 10 giờ cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương đã đến thông báo trực tiếp cho đại diện các hộ dân đứng đơn phản ánh tại khu vực hẻm đường số 60 (phường An Khánh) về kế hoạch tháo dỡ bức tường. Ngay sau đó, máy móc, phương tiện cơ giới cùng đội ngũ nhân công được huy động đến hiện trường để tiến hành phá dỡ.

    Huy động máy móc tháo dỡ tường rào xây không phép ven rạch Ông Dí - Ảnh 1.

    Huy động máy móc tháo dỡ tường rào xây không phép ven rạch Ông Dí

    ẢNH: TRẦN KHA

    Đến trưa cùng ngày, một phần bức tường gạch kiên cố chạy dọc sát mép nước đã được đập bỏ. Các công nhân có mặt tại hiện trường cho biết phần tường còn lại sẽ tiếp tục được tháo dỡ trong buổi chiều.

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