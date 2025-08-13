Tháo gỡ vướng mắc các dự án hợp tác với DN Nhật Bản

Tính đến hết tháng 7, Nhật Bản có 5.608 dự án còn hiệu lực tại VN với tổng vốn đầu tư đăng ký 79,4 tỉ USD, đứng thứ 3 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại VN. Chiều ngược lại, các nhà đầu tư VN đã đầu tư sang Nhật Bản 126 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 20,5 triệu USD, với các dự án của một số DN tiêu biểu như FPT, Rikkei, VMO...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 12.8 ẢNH: NHẬT BẮC

Tại tọa đàm, phía Nhật Bản đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án. Cụ thể gồm dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Bến Lức - Long Thành; đường sắt đô thị số 1 TP.HCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên; dự án Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật; dự án xây dựng Trường ĐH Việt - Nhật; phổ biến xe hybrid (sử dụng song song động cơ đốt trong và động cơ điện)…

Các DN Nhật Bản đề nghị phía VN tiếp tục phối hợp thúc đẩy, triển khai các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM; phát triển hạ tầng tại ĐBSCL. Các dự án xây dựng thành phố thông minh bắc Hà Nội; các dự án trong khuôn khổ cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC); tái cấu trúc tài chính dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất…

Đánh giá cao việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo quyết liệt, đưa ra thời hạn giải quyết vướng mắc giữa hai bên và nhờ đó các dự án hợp tác, đầu tư VN - Nhật Bản có những tiến triển tốt đẹp, Đại sứ Nhật Bản tại VN Ito Naoki cho biết phía Nhật Bản sẽ đề xuất một dự án mới của Nhật Bản, cũng như các gói vay mới trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Trước quan tâm của DN Nhật Bản đối với vấn đề chuyển đổi các phương tiện giao thông xanh, Thủ tướng cho rằng việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề toàn dân, toàn diện, toàn cầu. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên thành lập tổ công tác chung, đủ thẩm quyền để phối hợp, đối chiếu, xử lý các vấn đề vướng mắc còn tồn đọng trên cơ sở thực tế theo các quy định trong tháng 8, đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ...

Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản, trong đó có các DN Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ VN về tài chính (gồm cả vốn FDI, vốn ODA thế hệ mới và đầu tư gián tiếp, tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại VN), mở rộng đầu tư vào VN; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành như trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu, công nghiệp bán dẫn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, y tế, nông nghiệp công nghệ cao…

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm và đoàn công tác của tập đoàn đến thăm, làm việc tại VN.