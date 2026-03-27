Sức khỏe

Thắt nút dây rốn, thai nhi nguy cơ tử vong rất cao

Quang Minh Nhật
27/03/2026 10:02 GMT+7

Sản phụ mang thai hơn 37 tuần, bác sĩ phát hiện thai bị thắt nút dây rốn và tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Ngày 27.3, tin từ Bệnh viện Quân y 121 cho biết, sản phụ P.T.A.K (29 tuổi, ở xã Tân Phước Hưng, thành phố Cần Thơ) cùng bé trai nặng 2,35 kg đã khỏe mạnh và được xuất viện. Trước khi chào đời, thai nhi bị thắt nút dây rốn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp đối với sản phụ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Khưu Văn Hậu thăm khám cho bé trai bị dây rốn thắt nút

Trước đó, sản phụ K. được đưa vào Bệnh viện Quân y 121 trong tình trạng đau bụng, chuyển dạ, suy tim thai… Thai nhi lúc đó mới 37 tuần 4 ngày, chưa đủ điều kiện chào đời theo quy trình tự nhiên.

Thông qua các kỹ thuật cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện thai nhi bị thắt nút dây rốn và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống kịp thời bé trai.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Khưu Văn Hậu, Khoa Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Quân y 121, cho biết dây rốn khi bị thắt nút thì máu, dinh dưỡng từ mẹ không đến được thai nhi. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến thiếu máu não, suy kiệt, thai nhi tử vong rất cao. Vì vậy, trong thời gian mang thai, sản phụ cần khám định kỳ, thực hiện siêu âm doppler màu để sớm phát hiện những bất thường.

Bé trai chào đời an toàn với 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ

Một sản phụ ở tỉnh Quảng Nam vừa mới sinh an toàn một bé trai với "kỷ lục" 6 vòng dây rốn quấn cổ.

