Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương: Thành phố “gì kỳ”

Đó là những cảm xúc của thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương được gửi gắm trong Thành phố gì kỳ! - ca khúc ra mắt thời điểm đại dịch Covid-19 nhưng hiện tại vẫn được khán giả yêu mến vì nói một cách duyên dáng, chân tình về thành phố mang tên Bác.

Có những hình ảnh, khoảnh khắc mà bất cứ người dân nào sinh sống tại TP.HCM đều dễ dàng bắt gặp: thùng trà đá miễn phí ở vỉa hè, những chú xe ôm nhiệt tình chỉ đường cho người lạ, bà con tham gia "giải cứu nông sản", những hộp cơm, bó rau được san sẻ nhau những lúc khó khăn... Thế nhưng đến khi nghe Thành phố gì kỳ! của thầy giáo Nguyễn Thái Dương, người ta mới cảm nhận được cái sự "gì kỳ" ở chính những điều đã quá đỗi quen thuộc này.

Mặc dù xuất phát điểm là một thầy giáo dạy tiếng Anh, nhưng khi viết nhạc, Nguyễn Thái Dương lại dễ chạm đến cảm xúc của người nghe bởi góc nhìn rất lạ nhưng cũng rất gần gũi. Thành phố gì kỳ! - ca khúc gợi lên hình ảnh một TP.HCM hào sảng, bao dung, nghĩa tình được anh viết chỉ trong chưa tới một tiếng đồng hồ. Chia sẻ về điều này, thầy giáo bộc bạch: "Âm nhạc với tôi là một loại ngôn ngữ, như cách mình nói nhưng có nhịp điệu một chút. Trước đó, bức tranh về tình người ở vùng đất này đã được bộc lộ, nhưng nó lại thể hiện rõ nét hơn trong giai đoạn dịch bệnh. Chính điều đó đã mang lại cho tôi nguồn cảm xúc để viết Thành phố gì kỳ! ".

Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, Nguyễn Thái Dương chứng kiến sự vươn mình của thành phố qua những thăng trầm. Thế nhưng ở mỗi giai đoạn, điều đọng lại lớn nhất trong thầy giáo 9X chính là tình người. Và đó cũng là điều được anh gửi gắm một cách đầy chân thành trong sáng tác của mình. "Không cần phải nhìn lại mà tôi sẽ luôn nhớ hoài thời điểm đó. "Đùng" một cái, tôi trở thành nhạc sĩ dù trước đó gắn bó với công việc nhà giáo. Nhưng điều may mắn là đến bây giờ tôi vẫn có cơ hội biểu diễn ca khúc này", anh tâm sự.

Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương Ảnh: NVCC

Một câu chuyện thú vị được Nguyễn Thái Dương kể lại là vào thời điểm bài hát được trình làng, nhiều người từng đề xuất đổi tên ca khúc sang Thành phố diệu kỳ vì nghe sẽ hay và nghệ thuật hơn. Thầy giáo 9X đã từng trăn trở về điều đó nhưng "nghĩ hoài vẫn thấy không đúng". Anh lý giải: "Bởi vì bài hát nói về những nghịch lý khó hiểu khiến người ta phải thốt lên "gì kỳ". Hình ảnh trong bài chân chất, dân dã, thẳng thắn như chính con người ở đó.

Họ cũng ít khi tự nói mình là "diệu kỳ" như thế".

"Nó phải là "gì kỳ", phải là một câu hỏi tu từ mang đậm chất phương ngữ Nam bộ mới được. Ở đây mỗi lần thấy gì nghịch lý người ta nói "gì kỳ dợ". Đó là cụm từ rất nhiều người vẫn dùng, nên họ mới thấy gần gũi. Minh chứng là rất nhiều bình luận ghẹo tôi "thầy giáo gì kỳ". Tôi nghe vui lắm", Nguyễn Thái Dương chia sẻ thêm.

Nguyễn Thái Dương cho hay TP.HCM thân quen với anh đến mức "giống như không khí vậy, có nghĩa là mình sẽ không nhận ra được vai trò của nó cho đến khi mình không có nó bên cạnh nữa. Con cá chỉ nhận ra vai trò quan trọng của nước đối với nó khi nó được mang ra khỏi nước. Tôi cũng từng trải qua những cảm xúc như vậy đối với TP.HCM, nhất là những ngày phải xa thành phố này". Đó là lý do trong Thành phố gì kỳ!, Nguyễn Thái Dương từng viết rằng: "Ngày tôi xa nơi đây, thấy trong tim nghẹn ngào/Nhớ nắng trưa, nhớ mưa ào ào/Ngày tôi xa nơi đây đi tìm những khát khao/Vẫn trong tôi nhớ buồn xiết bao". Đó là những thứ tưởng chừng như quá quen thuộc nhưng phải khi rời xa, anh mới hiểu được những giá trị mà nó mang lại cho mình. "Tôi nhớ mãi từng góc phố, từng quán ăn vỉa hè hay cái không khí lúc nắng lúc mưa bất chợt", Nguyễn Thái Dương chia sẻ.

Những ngày đại dịch, từ chung cư trên tầng cao, anh cảm nhận rõ cái vắng lặng của thành phố đến mức "chỉ có thể nghe tiếng còi xe cứu thương". Thế nhưng sau "giông bão", điều mà thầy giáo 9X ấn tượng chính là sự vươn mình đầy mạnh mẽ, nơi mà mỗi người dân bằng sự nỗ lực của mình đã cống hiến, tô vẽ một bức tranh rất riêng cho thành phố mang tên Bác.

"Tôi hay nói vui rằng thành phố này giống như một người thân trong gia đình. Khi thấy họ hiện đại hơn, thức thời hơn thì mình cũng cảm thấy rất vui. Tất nhiên mình cũng phải dám nói lên những điều chưa tốt và từ đó mạnh dạn đóng góp, xây dựng thêm cho thành phố của mình", anh bộc bạch.