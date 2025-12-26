Thế giới ngày Giáng sinh 2025

Giáo hoàng Leo XIV ngày 24.12 (giờ địa phương) chủ trì thánh lễ Giáng sinh đầu tiên trong triều đại của mình tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter, theo AFP. Thánh lễ có sự hiện diện của nhiều chức sắc cấp cao của giáo hội, các nhà ngoại giao cùng khoảng 6.000 giáo dân.

Giáo hoàng Leo XIV lần đầu chủ trì thánh lễ Giáng sinh ở Vương cung Thánh đường Thánh Peter hôm 24.12 Ảnh: AFP

Thông điệp của Giáo hoàng

Trong quá trình hành lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh Giáng sinh là ngày lễ của "đức tin, bác ái và hy vọng", đồng thời lên tiếng chỉ trích cái mà Giáo hoàng gọi là "nền kinh tế bị bóp méo" đã đẩy con người đến tình cảnh đối xử với nhau như hàng hóa. Vị giáo hoàng người Mỹ cũng tập trung bài thuyết giảng vào khía cạnh tôn giáo, không đề cập trực tiếp các vấn đề thời sự.

Trước thánh lễ, người đứng đầu giáo hội Công giáo bước ra ngoài thánh đường để chào đón và ban phước lành cho hàng nghìn người có mặt tại Quảng trường Thánh Peter bất chấp trời mưa. "Tôi ngưỡng mộ, tôn trọng và cảm ơn mọi người vì lòng dũng cảm và sự chờ đợi trong buổi chiều tối hôm nay, thậm chí trong điều kiện thời tiết như thế này", Giáo hoàng nói. "Vương cung Thánh đường Thánh Peter rất rộng nhưng tiếc là vẫn không đủ lớn để tiếp nhận tất cả mọi người", Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trước đám đông khoảng 5.000 người.

Trước thềm lễ Giáng sinh, Giáo hoàng kêu gọi các bên trong các cuộc xung đột hãy trao cho thế giới 24 giờ của hòa bình và không còn tiếng súng. Ngày 25.12, Giáo hoàng Leo XIV cũng khôi phục thánh lễ ngày Giáng sinh, vốn không được cử hành dưới triều đại của hai vị tiền nhiệm là cố Giáo hoàng Benedict XIV và cố Giáo hoàng Francis. Lần gần đây nhất thánh lễ ngày Giáng sinh được tổ chức là dưới thời Giáo hoàng John Paul II vào ngày 25.12.1994.

Tổng thống Trump "theo dấu" ông già Noel

Ở Mỹ, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania dành thời gian trong đêm trước Giáng sinh để tham gia sứ mệnh "theo dõi ông già Noel" và trả lời các câu hỏi của trẻ em trên toàn quốc, theo CBS News. Đây là chiến dịch do Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) tổ chức hằng năm, và năm ngoái đã nhận được gần 400.000 cuộc gọi.

Ở những nơi khác, hàng ngàn người tập trung đông đảo tại Quảng trường Manger thuộc thị trấn Bethlehem cổ của Bờ Tây, đánh dấu lễ hội Giáng sinh đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra ở Dải Gaza, theo AP. Cây thông Giáng sinh đã quay lại quảng trường, thay thế cho hang đá Giáng sinh thời chiến. Tại Nazareth, miền bắc Israel, các ông già Noel xuất hiện khắp nơi khi cuộc diễu hành truyền thống trở lại. Không khí Giáng sinh cũng hiện diện tại nhà thờ Công giáo duy nhất ở Dải Gaza. Còn ở ngoại ô Damascus (Syria), hàng trăm giáo dân tham dự thánh lễ Giáng sinh tại một nhà thờ, nơi hồi tháng 6 đã xảy ra vụ đánh bom liều chết khiến 25 người thiệt mạng.

Người dân nhiều nơi khác trên thế giới cũng tận hưởng truyền thống Giáng sinh, từ trượt băng ở TP.New York (Mỹ) đến hoạt động bơi gây quỹ từ thiện bất chấp cái lạnh giá ngoài khơi Bắc Ireland. Dọc theo bờ biển Florida (Mỹ), hàng trăm người mặc trang phục ông già Noel lướt ván để gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư. Trong không khí tưng bừng của lễ hội, nhiều nước siết chặt an ninh nhằm bảo đảm mùa lễ an lành, trong đó có Singapore, Úc, Syria và một số nước châu Âu.