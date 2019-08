Anh, Pháp, Đức lo ngại về tình hình ở Biển Đông

“Chúng tôi lo ngại về tình hình Biển Đông có thể dẫn đến mất an ninh và ổn định trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia ven biển của Biển Đông thực hiện các bước và biện pháp giảm căng thẳng, góp phần duy trì cũng như thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực, bao gồm cả quyền của các quốc gia ven biển trong vùng biển của họ, quyền tự do lưu thông ở Biển Đông”, theo Reuters ngày 30.8 dẫn tuyên bố chung.

Cả ba nước lưu ý rằng với tư cách là các bên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ( UNCLOS ), họ đã được đảm bảo rằng thỏa thuận này được áp dụng toàn diện.

“(Công ước này) đưa ra khuôn khổ pháp lý toàn diện, trong đó mọi hoạt động ở đại dương và ở biển bao gồm cả Biển Đông phải được thực hiện và tạo cơ sở cho sự hợp tác quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực hàng hải”, theo tuyên bố trên.

Động thái này diễn ra ra chỉ một ngày sau khi Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) ra tuyên bố cảnh báo những hành động đơn phương trong thời gian gần đây ở Biển Đông làm leo thang căng thẳng và khiến môi trường an ninh biển ngày càng xấu đi, đe dọa sự phát triển kinh tế hòa bình khu vực.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc quay trở lại và tiếp tục hành vi xâm phạm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam từ ngày 13.8 sau lần đầu vi phạm từ ngày 12.7 - 7.8.