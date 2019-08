Thủ tướng Malaysia: 'Luật pháp quốc tế đang bị coi thường'

Bên cạnh thông báo về việc hai bên quyết tâm thúc đẩy hợp tác an ninh – quốc phòng , năng lượng, hợp tác biển và nghề cá, về lao động giáo dục ... hai Thủ tướng cũng khuyến khích doanh nghiệp dầu khí quốc gia của 2 bên là Petronas và PVN mở rộng hợp tác thăm dò khai thác, cung cấp dịch vụ dầu khí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết ông và Thủ tướng Mahathir “chia sẻ nhiều đánh giá và nhận định chung về tình hình khu vực, quốc tế, cũng như sự phối hợp giữa 2 nước trong thời gian tới”.

“Là 2 nước láng giềng thân thiết ven biển Đông , chúng tôi nhất trí hợp tác chặt chẽ cùng ASEAN bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước luật Biển 1982; tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; không quân sự hóa, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc DOC và phấn đấu đạt được COC hiệu quả và ràng buộc pháp lý”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.