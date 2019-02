Bạo lực bùng phát tại biên giới Venezuela - Colombia

Sputnik ngày 24.2 dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro cho hay ít nhất 335 người bị thương trong các vụ đụng độ dữ dội tại khu vực biên giới giữa Venezuela với Colombia và Brazil. Xung đột bùng phát khi phe đối lập quyết đưa hàng viện trợ của Mỹ vào lãnh thổ Venezuela, bất chấp sự ngăn chặn của quân đội.

Đài Telesur loan tin những đối tượng quá khích của phe đối lập đã đốt 2 xe chở hàng viện trợ nhằm đổ lỗi cho lực lượng an ninh Venezuela và gây thêm bất ổn. Những đối tượng này còn ném bom xăng tự chế về phía lực lượng an ninh để tìm cách mở đường. Trong khi đó, Cơ quan Di trú Colombia cho biết 2 chiếc xe này bị phóng hỏa khi đang tìm cách vượt qua hàng rào an ninh của phía Venezuela.