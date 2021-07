Biến thể Lambda Covid-19 mang đột biến bất thường, có khả năng kháng vắc xin

Biến thể Lambda, lần đầu tiên được phát hiện ở Peru khoảng một năm trước, đang là biến thể được các nhà khoa học quan tâm, Fox News đưa tin. Theo giới khoa học, đột biến trên biến thể này có thể kháng vắc xin Covid-19

Vào tháng 4 và tháng 5, biến thể Lambda chiếm hơn 80% số ca mắc Covid-19 Peru . Chile, Argentina và Ecuador cũng có số lượng ca mắc Covid-19 do biến thể Lambda cao.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các đột biến của biến thể này có thể làm tăng khả năng lây truyền hoặc tăng khả năng chống lại "kháng thể trung hòa". Ngày 14.6, WHO thông báo biến thể Lambda, hay C.37, là "biến thể đáng quan tâm".

Tuy vậy, các nhà khoa học cho biết vẫn cần thêm nhiều bằng chứng để kết luận về các đặc điểm của biến thể Lambda. “Cho đến nay, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy biến thể Lambda mạnh hơn. Biến thể này có thể có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn, nhưng chúng tôi chưa có đủ dữ liệu để so sánh nó với biến thể Gamma hoặc Delta", ông Jairo Mendez-Rico, một nhà virus học của WHO, nói với báo Đức Deutsche Welle.

Biến thể Delta hoành hành, WHO cảnh báo nhiều nước đang 'vội vàng' trở lại bình thường

Nhà khoa học này cũng nói thêm rằng khi virus SARS-CoV-2 tiến hóa, nó có thể trở nên dễ lây lan hơn, nhưng độc lực sẽ không mạnh hơn.

Jeff Barrett, giám đốc Sáng kiến gen COVID-19 tại Viện Wellcome Sanger ở Anh, nói với Financial Times rằng “Lambda có những đột biến bất thường so với các biến thể khác. Đó là lý do việc tìm hiểu mối đe dọa từ Lambda thông qua các dữ liệu máy tính và phòng thí nghiệm là rất khó khăn”.