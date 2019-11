Cảnh sát Anh tiếp tục điều tra vụ 39 người tử vong trong container

Theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam ngày 7.11, các nạn nhân trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế. Cảnh sát Anh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cũng trong ngày 7.11, cảnh sát tiến hành cuộc đột kích, lục soát một số căn hộ ở Hạt Monaghan (Bắc Ireland) do có liên quan đến hai anh em họ Hughes là Ronan (40 tuổi) và Christopher (34 tuổi), theo trang Irish Mirror. Cảnh sát đang truy nã anh em Hughes bị tình nghi dính líu đến vụ container chứa 39 thi thể. Cảnh sát tiếp tục kêu gọi anh em Hughes ra đầu thú để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, hai tài xế ngụ ở Bắc Ireland là Eamon Harrison (23 tuổi) và Maurice Robinson (25 tuổi) đã bị truy tố tội ngộ sát và buôn người. Còn 3 người khác có liên quan đã bị bắt giữ nhưng nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại hầu tra.

Các nạn nhân, bao gồm 8 phụ nữ và 31 đàn ông, được phát hiện trong chiếc container đi vào Anh trên một chiếc phà từ Bỉ. Cảnh sát cho biết tài xế Harrison là người lái chiếc xe vận chuyển container đến cảng Zeebrugge (Bỉ) trước khi được đưa sang Anh. Các công tố viên tình nghi Robinson thuộc đường dây buôn người toàn cầu và hai tài xế tiếp tục bị tạm giam, và tiếp tục hầu tòa ở London trong tháng này.

Dưới đây là một số diễn biến chính trong 16 ngày qua kể từ khi phát hiện các thi thể nạn nhân trong container.

Ngày 25.10: Đại sứ Việt Nam tại Anh đã điện đàm, trao đổi với Bộ trưởng Nội vụ Anh về vụ việc. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng đã có buổi làm việc với đại diện Cơ quan phòng chống tội phạm của Anh và cảnh sát hạt Essex để xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân. Cảnh sát bắt giữ 3 nghi phạm, bao gồm cặp vợ chồng bị nghi là chủ sở hữu xe đầu kéo, nhưng sau đó họ nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại hầu tra.

Ngày 26.10: Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam ra thông cáo sẵn sàng bảo hộ công dân nếu có nạn nhân là công dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và chính quyền tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào cuộc xác minh. Cảnh sát Anh yêu cầu ngừng suy đoán danh tính các nạn nhân và tài xế Robinson bị truy tố tội ngộ sát và âm mưu buôn người.

Ngày 27.10: Cảnh sát Anh hoàn tất việc chuyển các thi thể tới nhà xác bệnh viện và thông báo đã thu thập được 500 hiện vật để phục vụ công tác xác định danh tính nạn nhân.

Ngày 28.10: Tài xế Robinson hầu tòa, thẩm phán từ chối cho bảo lãnh tại ngoại và các tội danh được giữ nguyên. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Nội vụ đến hiện trường, cam kết "làm tất cả có thể" và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Tổng đài Bảo hộ công dân đã tiếp nhận thông tin của 14 gia đình đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người thân bị mất tích tại Anh. Bộ Công an Việt Nam tuyên bố sẵn sàng cử đoàn công tác sang Anh để hỗ trợ điều tra và xác minh danh tính nạn nhân. Bộ trưởng Nội vụ Anh thông báo tăng cường lực lượng biên phòng đến các cảng biển để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra. Sở cảnh sát Hạt Essex phát lệnh truy nã hai anh em ruột họ Hughes người Bắc Ireland là Ronan (40 tuổi) và Christopher (34 tuổi) do có liên quan đến vụ việc.

Ngày 30.10: Công an Hà Tĩnh khởi tố điều tra vụ "tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép", triệu tập một số người lấy lời khai.

Ngày 1.11: Tài xế Harrison, bị nghi chở chiếc container đến Bỉ trước khi sang Anh, bị truy tố tội ngộ sát; trong khi đó cảnh sát kêu gọi hai nghi phạm chủ chốt là anh em họ Hughes ra trình diện.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết đoàn công tác Việt Nam và cảnh sát Anh đã xác định được danh tính hơn 10 thi thể là người Việt Nam . Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép để điều tra làm rõ theo quy định và bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong đường dây này.