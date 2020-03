Chẩn bệnh kinh tế toàn cầu giữa nguy khó

Các gói giải cứu kinh tế giá trị “khủng” Ngày 22.3, tờ The Washington Post đưa tin chính phủ và quốc hội Mỹ đang tăng tốc thảo luận để sớm tung ra gói cứu trợ lên đến 2.000 tỉ USD để hỗ trợ nền kinh tế nước này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, trước khi thảo luận gói giải cứu khổng lồ trên thì chính phủ Mỹ cũng đã có hàng loạt động thái hỗ trợ kinh tế bằng những gói hỗ trợ trị giá hàng trăm tỉ USD, điển hình như gói hỗ trợ 300 tỉ USD dành cho doanh nghiệp nhỏ. Hay chương trình tặng tiền cho công dân và kế hoạch đề ra là mức tiền có thể lên đến 1.200 USD/người tùy vào đối tượng. Tờ The Guardian ngày 22.3 đưa tin chính phủ Úc cũng đang đẩy nhanh quá trình thảo luận để sớm cung cấp gói tài chính lên đến gần 200 tỉ để hỗ trợ nền kinh tế. Còn Ngân hàng Tái thiết Đức thì đang trong quá trình đưa ra gói hỗ trợ khoảng 610 tỉ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nước này. Nhiều nền kinh tế khác ở châu Á lẫn châu Âu cũng đang tiến hành đưa ra các gói kích thích nền kinh tế, trị giá từ hàng chục đến hàng trăm tỉ USD. Hoàng Đình