Chuyện tiêm vắc xin Covid-19 của người gốc Việt ở Mỹ

Chị Trang (30 tuổi, dược sĩ Bệnh viện MD Anderson ở Texas) sau khi tiêm xong mũi 1 của vắc xin Pfizer hôm 22.12 có triệu chứng mệt nhẹ, sốt và nhức mỏi toàn thân vài ngày sau đó. Trong khi anh Nam (30 tuổi, dược sĩ Bệnh viện Methodist, Texas) chích cùng ngày lại không thấy cơ thể có gì khác biệt. Anh nói: “Tôi vẫn làm việc đến 20 giờ rồi đi ăn uống với bạn đến 23 giờ đêm, sáng hôm sau đi làm bình thường”.

Anh Duy, bác sĩ nội trú ở Bệnh viện Memorial-Houston, thì được tiêm vắc xin của Moderna. Dù đã được thông báo trước là triệu chứng phụ sẽ nặng hơn Pfizer nhiều nhưng anh vẫn không ngờ sẽ nặng như vậy. Vài tiếng sau khi tiêm vắc xin, anh đã bị sốt, nhức đầu và đau nhức khắp người đến tận bây giờ. Nhưng anh xem đây là dấu hiệu tốt khi cơ thể đã phản ứng với vắc xin và bắt đầu sản xuất bạch cầu chống lại vi rút.

Trong khi đó, con cháu họ và những người trẻ lại có suy nghĩ trái ngược với thế hệ lớn tuổi. Giới trẻ chưa có ý định tiêm vắc xin Covid-19 ngay lúc này vì còn rất nhiều nghi ngại về độ an toàn cũng như hiệu quả, thời gian kháng thể, và lo rằng người chích ngừa vẫn có thể bị lây nhiễm, truyền bệnh cho người khác.

Những ngày cuối năm, không khí ăn lễ ở Houston đã sống động hẳn lên, đường phố đông đúc trở lại. Khu người Việt ở Houston những ngày qua sáng đèn mừng Giáng sinh. Các cửa hàng làm tóc và nail tấp nập ngày đêm. Chợ Việt Hoa chen chúc người mua đồ về nấu tiệc cho gia đình. Các tiệm ăn thì không có nhiều thực khách vì phần lớn đều gọi đồ mang về nhưng tình hình kinh doanh cũng tấp nập. Theo ông Hào, chủ nhà hàng Hảo Hảo ở Houston, thời gian chờ đợi để lấy đồ ăn mang về là một giờ. Vừa nói chuyện, ông vừa trả lời điện thoại không ngừng của khách hàng.

Anh Tú, chủ một tiệm nail ở phía bắc Houston, cho biết những ngày gần đây, khách hàng phải xếp hàng mấy tiếng mới được phục vụ. Doanh thu của tiệm gần bằng những năm trước đây, thậm chí có ngày còn nhiều hơn vì khách hàng đi bù sau thời gian dài bị cách ly.

Tại New York , không khí Giáng sinh và chờ đón năm mới cũng trở nên tưng bừng. Dù chưa thể quay lại bình thường như trước do vẫn còn những quy định giới hạn nhưng các cửa hàng đã đông người mua sắm, tàu điện ngầm cũng đông đúc trở lại, ai ai cũng túi to túi nhỏ sau một ngày “đại mua sắm” dịp lễ cuối năm.