Covid-19 diễn biến xấu trên toàn cầu

Đài NHK hôm qua dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay thế giới ghi nhận hơn 5,2 triệu ca mắc Covid-19 trong tuần trước, con số trong một tuần cao nhất kể từ đầu dịch. Đó cũng là tuần thứ 8 liên tiếp số ca mắc Covid-19 không ngừng tăng. Tính đến hôm qua, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mức 142 triệu, với hơn 3 triệu ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Ông Tedros bày tỏ quan ngại về số ca tử vong tăng nhanh, đồng thời cho rằng các biến thể mới là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này. Cụ thể, trong 9 tháng đầu kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát có tổng cộng khoảng 1 triệu người chết. Đến 4 tháng sau đó, con số này chạm mốc 2 triệu và sau 3 tháng tiếp theo, con số này đã vượt mốc 3 triệu.

“Trên toàn cầu, số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng với tốc độ đáng lo ngại. Số ca mắc hằng tuần tăng gần gấp đôi trong vòng 2 tháng qua. Đại dịch đang tiến đến mức lây nhiễm cao nhất mà chúng ta từng chứng kiến”, theo ông Tedros. Ông cho biết một số nước từng tránh được tình trạng lây lan trên diện rộng giờ đây chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt.

Theo Tổng giám đốc WHO, số ca nhiễm và nhập viện ở nhóm từ 25 - 59 tuổi đang tăng ở mức báo động, một phần do các biến thể có khả năng lây nhiễm cao và xu hướng gia tăng tiếp xúc xã hội. Phân tích của Đại học Johns Hopkins cho thấy số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu trong tuần qua tăng đến 12% so với tuần trước, khiến nhiều người lo ngại rằng đại dịch khó có khả năng sớm chấm dứt. Song song đó, số tử vong cũng tăng vọt trong tháng qua với khoảng 82.000 ca trong tuần kết thúc vào ngày 18.4, trung bình 12.000 người tử vong mỗi ngày.