Covid-19: Mỹ kỳ vọng 'dỡ phong tỏa' vào tháng 5

Ông Fauci cho hay đà bùng phát của dịch bệnh đang chậm lại. Theo ông, một số nơi tại Mỹ có thể bắt đầu nới lỏng các hạn chế từ tháng tới song cần phải thận trọng. Chuyên gia Fauci nhấn mạnh các vùng ở Mỹ sẽ có thời điểm dỡ phong tỏa khác nhau, thay vì cả nước Mỹ cùng “mở cửa”.

Trong khi đó, ông Stephen Hahn, ủy viên Cơ quan Quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA), nói trên Đài ABC News rằng: “Mục tiêu là tháng 5 và rõ ràng ai cũng rất hy vọng về mục tiêu đó, song tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để nói chúng ta nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

Tổng thống Trump hôm qua cũng tuyên bố chính ông sẽ quyết định thời điểm dỡ bỏ lệnh phong tỏa chứ không phải thống đốc các bang quyết định như truyền thông loan tin.

Trước đó, lãnh đạo một số bang đông dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khẳng định tiếp tục áp dụng biện pháp nghiêm ngặt nếu vẫn cần thiết. “Chúng tôi cũng muốn dỡ bỏ cách ly xã hội sớm nhất có thể. Nhưng cần phải thực hiện việc này một cách thông minh”, theo AFP dẫn lời Thống đốc bang New York Andrew Cuomo. Thống đốc bang lân cận New Jersey Phil Murphy nhấn mạnh trên Đài CBS rằng phục hồi kinh tế còn phụ thuộc vào sự phục hồi hoàn toàn của hệ thống y tế địa phương.

Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ dự báo rằng việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội - như ra lệnh cho cư dân ở nhà, đóng cửa trường học và các doanh nghiệp không quan trọng - sau chỉ 30 ngày sẽ dẫn đến đợt bùng phát lây nhiễm Covid-19 vào mùa hè này, theo tờ The New York Times. Theo Đài CNN dẫn nguồn từ hải quân Mỹ, một thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đã tử vong do bệnh Covid -19.