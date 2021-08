Cú đại nhảy vọt của Đài Loan về vắc xin ngừa Covid-19

WHO lập nhóm mới truy tìm nguồn gốc Covid-19 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 14.8 thông báo đang lập một nhóm mới, được gọi là Nhóm cố vấn khoa học quốc tế về nguồn gốc của những nguồn bệnh lạ, để truy tìm nguồn gốc Covid-19 và hỗ trợ việc “tiến hành nhanh” các nghiên cứu sâu hơn, theo Reuters. “Chúng ta nên làm việc cùng nhau. Các bạn, tôi, mỗi người đều muốn biết nguồn gốc của đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ”, phát ngôn viên WHO Fadela Chaib nhấn mạnh. Thông báo lập nhóm mới được đưa ra sau khi WHO ngày 12.8 yêu cầu Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô từ các ca nhiễm Covid-19 sớm nhất để tiến hành thêm cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh. Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nói rằng cuộc điều tra chung giữa các nhà khoa học thuộc nước này và WHO hồi tháng 1 - 2 đã đầy đủ và lời kêu gọi cung cấp thêm dữ liệu liên quan xuất phát từ động cơ chính trị hơn là một cuộc điều tra mang tính khoa học, theo AFP. WHO khẳng định giai đoạn kế tiếp của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 “sẽ dựa trên khoa học, không phải là cuộc đổ lỗi hay ghi điểm chính trị”. WHO kêu gọi tất cả chính phủ hợp tác tăng tốc nghiên cứu nguồn gốc Covid-19 và “phi chính trị hóa tình hình”. Minh Trung