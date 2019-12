Hội nghị khí hậu trước bờ vực đổ vỡ

Sau những ngày cuối cùng gần như làm việc trắng đêm, các nhà thương thuyết từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ quyết định nhóm họp lần cuối vào ngày 15.12 tại Madrid , Tây Ban Nha. Mục tiêu là bằng mọi cách đưa ra tuyên bố chung của Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP25), theo Reuters. Trước đó, một số quốc gia, bao gồm các nền kinh tế phát triển , đang trỗi dậy lẫn nước nghèo, đã bác bỏ dự thảo tuyên bố chung do đoàn chủ tịch là Chile soạn thảo. Vì vậy, các cuộc đàm phán phải kéo dài thêm 2 ngày so với lịch trình ban đầu là ngày 13.12, nhằm tìm ra phương án giải quyết khủng hoảng khí hậu và nước nào sẽ phải trả chi phí cho công cuộc cứu lấy trái đất.

Tuy nhiên, vấn đề then chốt trên bàn đàm phán, bao gồm mức cắt giảm phát thải của mỗi nước hoặc hỗ trợ những nước nghèo chống chọi ảnh hưởng của thiên tai , hầu như vẫn chưa được hiện thực hóa. Trung Quốc và Ấn Độ , lần lượt phát thải COlớn nhất và thứ 4 trên thế giới, đã nói rõ từ đây đến năm 2030, họ cảm thấy không cần phải điều chỉnh lượng khí thải ra. Thay vào đó, hai nước này cho rằng những quốc gia phát triển cần phải dẫn đầu công cuộc giảm khí thải và cung cấp tài chính cho những nước nghèo bị ảnh hưởng. Về phần mình, Mỹ, hồi tháng trước bắt đầu quy trình rút khỏi Thỏa thuận Paris, đang tìm cách cản trở việc thông qua bất kỳ điều khoản nào có thể buộc Washington và những nước phát triển khác phải chịu trách nhiệm về những tổn thất do biến đổi khí hậu. Ước tính từ năm 2025, toàn cầu có thể tổn thất hơn 150 tỉ USD/năm do biến đổi khí hậu.