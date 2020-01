Iraq sẽ trục xuất toàn bộ quân Mỹ sau vụ không kích làm thiệt mạng tướng đặc nhiệm Iran?

Hãng AFP đưa tin Quốc hội Iraq tối 5.1 vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này hủy bỏ thỏa thuận an ninh với liên minh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu, đồng nghĩa với việc chấm dứt cho phép Mỹ và lực lượng nước ngoài hiện diện quân sự ở Iraq.