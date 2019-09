Mafia Nhật sắp hết thời

Giới chức giáo dục ở TP.Kobe (Nhật) mới đây khuyến cáo trẻ em không nên đến dự tiệc Halloween thường niên do Yamaguchi-gumi tổ chức, theo tờ Mainichi Shimbun. Khuyến cáo được đưa ra sau khi các vụ bạo lực gần đây giữa các băng nhóm gây quan ngại về nguy cơ xảy ra xung đột. Yamaguchi-gumi tổ chức sự kiện Halloween vào ngày 31.10 từ năm 2013 và số người tham dự có khuynh hướng gia tăng. Sự kiện năm 2018 thu hút khoảng 1.000 người tham dự.

Theo tờ Asahi Shimbun hôm qua 23.9, một thủ lĩnh yakuza (51 tuổi) và hai thuộc hạ ở tỉnh Nagasaki của Nhật ngày 26.8 bị khởi tố về tội vi phạm luật thủy sản và một số cáo buộc khác. Trước đó, sau khi rộ tin một quán rượu do vợ thủ lĩnh yakuza điều hành bán các món ăn có giá thấp không ngờ so với những quán đối thủ mà vẫn sống khỏe, cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện quán sử dụng hải sản do chính ông ta và thuộc hạ đánh bắt trái phép. Thủ lĩnh này thích đánh bắt và bắt đầu kiếm lợi nhuận phi pháp từ đam mê này sau khi các luật và quy định chống yakuza khiến nguồn thu nhập của ông giảm mạnh. Ông ta tham gia đánh bắt hải sản trái phép trong nhiều năm và đã thực hiện ít nhất 38 lần trong năm ngoái. Hồi năm 2007, một thủ lĩnh của yakuza Yamaguchi-gumi bị khởi tố về tội tàng trữ 60 tấn hải sâm và bị buộc đóng phạt 100 triệu yen (21 tỉ đồng). Cùng năm, Masato Gunji, trùm một băng nhóm câu kết với yakuza Kobe Yamaguchi-gumi, bị bắt với cáo buộc lấy cắp 64 món hàng trong một siêu thị ở TP.Nagoya. Chưa hết, cách đây vài tháng, tờ Sankei Shimbun đưa tin cảnh sát Tokyo bắt giữ Hiroki Ima (26 tuổi), thành viên của Kodo-kai, một nhánh của Yamaguchi-gumi, với cáo buộc lừa một ông cụ 86 tuổi 5 triệu yen tiền mặt.