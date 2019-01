Mỹ mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào Huawei

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) ngày 17.1 dẫn một số nguồn tin cấp cao tại Mỹ cho hay giới công tố liên bang đang tiến hành cuộc điều tra hình sự đối với Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) về nghi vấn đánh cắp bí mật thương mại của doanh nghiệp Mỹ. Theo nguồn tin, một trong những tiêu điểm điều tra là công nghệ nền tảng của loại robot do Công ty T-Mobile US của Mỹ sử dụng để kiểm tra điện thoại thông minh. Cuộc điều tra sắp bước vào giai đoạn kết luận và Huawei có thể sớm bị truy tố. Trước đó, đã có nhiều vụ kiện dân sự chống lại Huawei tại Mỹ và bồi thẩm đoàn liên bang ở TP.Seattle hồi năm 2017 từng kết luận Huawei lấy cắp công nghệ của T-Mobile. Đến tối qua, các bên liên quan và Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận nào.

Huawei và ZTE đang chịu nhiều áp lực tại Mỹ vì lo ngại thiết bị của 2 tập đoàn này có thể được sử dụng cho mục đích do thám cũng như các cáo buộc đánh cắp công nghệ và cố tình vi phạm lệnh cấm vận nhằm vào Iran. Hồi đầu tháng 12.2018, Giám đốc tài chính toàn cầu kiêm Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh có thể bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử về nghi vấn lừa gạt nhiều ngân hàng về mối liên kết giữa Huawei và một công ty làm ăn với Iran. Đối với ZTE, tập đoàn này hồi năm ngoái bị phía Mỹ phạt 1 tỉ USD (hơn 23.000 tỉ đồng) vì vi phạm lệnh cấm vận của Washington đối với Iran.

Bên cạnh đó, Washington còn kêu gọi các đồng minh không sử dụng thiết bị của Huawei vì lo ngại về nguy cơ an ninh. Tới nay, New Zealand và Úc đã ban hành lệnh cấm sử dụng thiết bị của tập đoàn Trung Quốc trong các dự án xây dựng mạng lưới 5G. Chính phủ Đức cũng đang cân nhắc các tiêu chí về an ninh và những biện pháp khác để hạn chế Huawei tham gia kế hoạch 5G của nước này, theo báo Handelsblatt. Đáp lại, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hồi đầu tuần, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ mọi cáo buộc tập đoàn này là công cụ do thám của Trung Quốc, theo Reuters.