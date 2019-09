Mỹ xây dựng liên minh không gian để bảo vệ các vệ tinh

Phát biểu tại hội thảo ở bang Maryland ngày 18.9, tướng John Raymond, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ (US SPA CECOM), tuyên bố Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với liên minh tình báo Five Eyes (bao gồm nước này cùng Anh, Canada, New Zealand và Úc) cùng Đức, Nhật Bản, Pháp trong việc chia sẻ dữ liệu và dịch vụ không gian, theo Reuters.