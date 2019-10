Nguy cơ Trung Quốc thâu tóm dữ liệu toàn cầu

“Trung Quốc có tham vọng sử dụng công nghệ hiện đại để củng cố lợi ích của nước này, bao gồm thứ ít ai ngờ đến như công nghệ dịch thuật”, theo ASPI.

Tiến sĩ Hoffman lưu ý GTCOM hợp tác với nhiều công ty Trung Quốc khác bao gồm Tập đoàn Huawei vốn bị cấm cung cấp thiết bị cho mạng di động thế hệ thứ 5 (5G) ở Úc vì lý do an ninh. Ngoài ra, GTCOM có mối liên hệ mật thiết với Alibaba Cloud và Haiyan Data, chuyên cấp công nghệ do thám. Bên cạnh đó, GTCOM có thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với mạng lưới chuyên gia, học giả, viện nghiên cứu quốc tế để thu thập dữ liệu “rồi chuyển trực tiếp vào máy chủ (server) do chính phủ Trung Quốc kiểm soát”, theo bà Hoffman.