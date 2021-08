Nỗi lo tái nhiễm Covid-19 vì không tiêm vắc xin

Người đã hồi phục có thể chỉ cần tiêm một liều vắc xin Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Rush (Mỹ) đăng trên chuyên san JAMA Network Open ngày 6.8 cho thấy người từng mắc Covid-19 có thể chỉ cần tiêm 1 liều vắc xin Pfizer là đủ phản ứng miễn dịch. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học so sánh mức kháng thể của người từng mắc bệnh và tiêm 1 liều Pfizer với người chưa từng mắc bệnh nhưng đã tiêm 2 liều. Kết quả cho thấy mức kháng thể của những người hồi phục và tiêm 1 liều cao hơn so với nhóm còn lại. Nghiên cứu cũng cho thấy việc tiêm liều thứ 2 cho người đã hồi phục không giúp tăng đáng kể lượng kháng thể so với chỉ tiêm 1 liều. Do đó, các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người đã hồi phục có thể chỉ cần tiêm 1 liều vắc xin, qua đó giúp tiết kiệm hàng triệu liều vắc xin cho những người khác.