Quốc tế quan ngại hành động o ép trên Biển Đông

Sáng 2.8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan tiếp tục diễn ra. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng ngoại trưởng các nước tham dự Cấp cao Đông Á (EAS, gồm ASEAN và Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS lần thứ 9.

Về tình hình Biển Đông , nhiều nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến gần đây, trong đó có các hành vi quân sự hóa và đe dọa hoạt động kinh tế hợp pháp của các quốc gia ven biển, làm xói mòn lòng tin, gây căng thẳng và tác động bất lợi đến môi trường hòa bình, ổn định chung ở khu vực. Các bộ trưởng EAS nhấn mạnh lại tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, đơn phương thay đổi nguyên trạng, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế , nhất là Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS). Các nước cũng nhấn mạnh mọi đòi hỏi chủ quyền cần phải dựa trên các cơ sở pháp lý của luật pháp quốc tế, không đồng tình với các hành động gây o ép để khẳng định đòi hỏi chủ quyền.