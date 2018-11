Thái tứ Ả Rập Xê Út nói nhà báo bị sát hại là 'người Hồi giáo nguy hiểm'

Theo tờ The Washington Post, ông Mohammed đã gọi điện cho ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vào ngày 9.10, nói rằng nhà báo Khashoggi là thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập, theo tờ The Washington Post. Tổ chức này hiện bị Ả Rập Xê Út xem là một tổ chức khủng bố.

tin liên quan Ả Rập Xê Út tính thay thái tử sau vụ nhà báo Khashoggi 'mất tích'?

Trước đó, Ả Rập Xê Út nói rằng ông Khashoggi bị giết trong cuộc "ẩu đả" tại lãnh sự quán nước này ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2.10 và đã bắt giam 18 nghi phạm để điều tra. Phía Ả Rập Xê Út phủ nhận thái tử Mohammed ra lệnh giết chết nhà báo Khashoggi hay có bất kỳ dính líu nào tới vụ này.

Theo tờ The New York Times, nhà báo Khashoggi từng có quan hệ thân cận với hoàng gia Ả Rập Xê Út và nắm nhiều thông tin nội bộ quan trọng nhưng đồng thời là “cái gai trong mắt” thái tử Mohammed bin Salman.

[VIDEO] Công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nhà báo Khashoggi bị siết cổ chết



Nhà báo Khashoggi vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul hôm 2.10 làm giấy tờ để chuẩn bị kết hôn còn vợ tương lai đợi bên ngoài, nhưng ông không quay trở ra và mất tích kể từ đó.

Trước khi bị sát hại, ông Khashoggi đã phải sang thủ đô Washington D.C của Mỹ sống hơn một năm do lo sợ bị trả đũa vì nhiều lần lên tiếng chỉ trích các chính sách của chính phủ Ả Rập Xê Út.