Tháng 7.2021 là tháng nóng nhất lịch sử

“Tháng 7 thường là tháng nóng nhất trong năm trên toàn cầu nhưng tháng 7.2021 vượt lên trên hết để trở thành tháng nóng nhất từng được ghi nhận”, NOAA thông báo ngày 13.8.

AFP trích thông báo cho thấy nhiệt độ trên đất liền và trên bề mặt đại dương trong tháng 7.2021 cao hơn 0,93 độ C so với mức trung bình 15,8 độ C của thế kỷ 20 và phá vỡ kỷ lục của tháng 7.2016. Tháng 7.2021 trở thành tháng nóng nhất từ khi dữ liệu nhiệt độ được ghi nhân cách đây 142 năm.