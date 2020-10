Tranh luận Trump-Biden: đúng chất hơn, văn minh hơn, không kém quyết liệt

Sự kiện được trực tiếp truyền hình này có thể là cơ hội cuối cùng cho cả hai ứng cử viên thuyết phục đông đảo cử tri toàn quốc trước ngày bỏ phiếu chính thức.

“Đại dịch sẽ biến mất”, Tổng thống Trump khẳng định.

Theo The Guardian, giai đoạn đầu của cuộc tranh luận lần này không hỗn loạn nhiều như hôm 29.9, nhờ nút tạm ngắt micro và người điều phối có vẻ xử lý ổn thỏa hơn. Đáng chú ý là Tổng thống Trump không cố gắng ngắt lời liên tục như trước.

Theo The Guardian, bác sĩ Fauci thay đổi khuyến nghị về việc đeo khẩu trang, từ không khuyến khích thành khuyến khích, vì có thêm bằng chứng cho thấy việc này giúp hạn chế lây lan Covid-19 từ bệnh nhân không có triệu chứng. Mặt khác, bác sĩ Fauci không phải là đảng viên Dân chủ.

Ông Biden cho biết ông sẽ tập trung vào việc kêu gọi mọi người đeo khẩu trang và tiến hành nhiều xét nghiệm nhanh đối với Covid-19: “Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta thiết lập các chuẩn mực quốc gia về việc mở cửa trường học và cơ sở kinh doanh để họ có thể an toàn và hỗ trợ tài chính cần thiết để làm điều đó”.

Sau khi Tổng thống Trump đề nghị ông Biden giải thích về cáo buộc tham nhũng, ứng viên Dân chủ nhấn mạnh rằng ông “không nhận một xu” từ nước ngoài.

Ứng viên Dân chủ kiên quyết bác bỏ thông tin trên. Ông Biden khẳng định con ông không làm gì sai Ukraine và không hề trục lợi từ chức vụ của mình. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói con ông Biden trục lợi khi ông Biden là phó tổng thống.

Ông nói người duy nhất làm sai về Ukraine là ông Trump khi cố tình gây sức ép chính phủ Ukraine "để nói những điều tiêu cực cho tôi", hàm ý nhắc đến phiên luận tội hồi năm 2019 mà ông Trump không bị buộc tội.

Ông Biden đề nghị Tổng thống Trump kê khai thu nhập, lưu ý rằng đối thủ tranh cử đã hứa sẽ đưa ra kể từ khi vận động tranh cử năm 2016.

Tổng thống Trump cho biết ông “đã trả trước hàng triệu hàng triệu USD tiền thuế”. Theo tài liệu do tờ The New York Times có được, ông Trump đã trả 750 USD thuế thu nhập vào năm 2016.