Trung Quốc lạc quan về dịch Covid-19

Theo South China Morning Post, cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiếp tục kêu gọi những người hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 hiến huyết tương giúp những bệnh nhân đang được chữa trị. Trước đó, Tập đoàn công nghệ sinh học quốc gia Trung Quốc (CNBG) cho hay huyết tương từ những người này từng được dùng để chữa trị cho khoảng 12 bệnh nhân nặng tại nhiều bệnh viện ở Vũ Hán và đem lại kết quả tích cực, sau khi tiến hành nhiều thử nghiệm an toàn sinh học. Một chuyên gia vi rút học tại Thượng Hải cho biết dù liệu pháp này an toàn và hiệu quả nhưng có hạn chế vì phụ thuộc vào số người bệnh có thể hiến máu. Hơn nữa, các chuyên gia vẫn chưa biết rõ kháng thể sẽ tồn tại ở mức cao trong bao lâu trên cơ thể người bệnh đã phục hồi. Trong khi đó, chuyên gia Amesh Adalja tại Trung tâm an ninh y tế Johns Hopkins (Mỹ) khuyến cáo nên theo dõi một cách thận trọng vì phương pháp này từng vô hiệu với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).